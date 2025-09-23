Altında kritik eşik aşılıyor: 2026’da rekorlar gelebilir!

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, küresel piyasalarda geçen hafta merkez bankalarının faiz kararlarının gündemin odağında olduğunu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) etkisinin bu haftaya da taşındığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Karadağ, “Her ne kadar kararı geride bırakmış olsak da, Fed üyelerinin açıklamaları ve piyasaların faiz indirimine dair beklentileri gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Powell’ın görev süresinin gelecek yıl dolacak olması ve yerine kimin geleceği konusu da piyasalar tarafından yakından izleniyor” dedi.

Karadağ, ABD Başkanı Donald Trump’ın Powell’ın yerine atayacağı adayların faiz indirimi yanlısı olmasının muhtemel olduğunu belirterek, bunun piyasadaki beklentileri şekillendirdiğini söyledi. “Fed’in 2026 için öngördüğü tek faiz indirimi beklentisi, Powell sonrası dönemde değişebilir. Trump’ın atayacağı yeni başkanla birlikte daha fazla faiz indirimi gündeme gelebilir” diye ekledi.

Fed SON İKİ TOPLANTISINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Yıl sonuna kadar Fed’in iki toplantısının daha kaldığını vurgulayan Karadağ, bu toplantılarda faiz indirimi ihtimalinin fiyatlandığını belirtti. Karadağ, “Geçtiğimiz hafta Fed’in ekonomik projeksiyonları ve Powell’ın açıklamaları bu beklentileri güçlendirdi. Bu da altın fiyatlarına pozitif yansıdı” dedi.

Fed etkisinin altın fiyatları üzerinde belirgin şekilde hissedildiğini kaydeden Karadağ, “Altın, faiz indirimi beklentileriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Özellikle gram altın 5 bin TL seviyelerine kadar yükselirken, ons altın da 3.750 dolar seviyelerini test ederek rekor tazeledi” ifadelerini kullandı.

ALTIN YENİ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDECEK

Altındaki yükselişte sadece Fed beklentilerinin değil, jeopolitik risklerin, Trump’ın açıklamalarının ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarının da etkili olduğunu belirten Karadağ, şunları söyledi:

Trump’ın Fed üzerindeki etkisi, Powell’ı görevden alma isteği, mahkemelere yapılan itirazlar gibi gelişmeler Fed’in bağımsızlığına dair soru işaretleri yaratıyor. Buna ek olarak, devam eden savaşlar, özellikle Rusya-Ukrayna krizi, Avrupa Birliği'ne yönelik çağrılar ve olası yaptırım tehditleri de altını güvenli liman konumuna taşıyor.

ALTIN YATIRIMCILARINA ‘SOLUKLANMA’ UYARISI

Karadağ, ons altında 3.750 dolar seviyesinin teknik açıdan önemli bir direnç olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam edeceğini söyledi.

“Ancak geçtiğimiz haftada da gördüğümüz gibi, bu yükselişlerin ardından kısa süreli soluklanmalar yaşanabilir. Yeni haber akışları piyasadaki dengeleri hızla değiştirebilir” uyarısında bulunan Karadağ, olası geri çekilmeler için 3.720 – 3.700 dolar seviyelerinin destek olarak izlenebileceğini belirtti. “Küresel gelişmelerin ve haber akışlarının yakından takip edilmesi gerekiyor. Altın yatırımcısının bu dönemde temkinli olması faydalı olur” diye ekledi.