Altında rekor serisi sürüyor: Haftalık değer kazancı yüzde 10’u aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları…
29.01.2026 09:54:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
29 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları...

Küresel piyasalarda artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Bu eğilimin etkisiyle altın, perşembe günü de yükselişini sürdürerek ons başına 5 bin 600 dolara yaklaşan seviyelerde yeni bir rekor kırdı. Gümüş fiyatları da tarihi zirvelere yaklaştı.

SPOT ALTIN REKOR SEVİYELERDE

Spot altın, gün içerisinde 5 bin 591 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın, bu seviyenin ardından yüzde 2,7 artışla 5 bin 542 dolardan işlem gördü. Marex analisti Edward Meir, piyasadaki eğilime ilişkin olarak, “Belirsizlik, yatırımcıları altına yönlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN BU HAFTA YÜZDE 10’DAN FAZLA YÜKSELDİ

Altın fiyatları, pazartesi günü ilk kez 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, haftalık bazda yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Yükselişte, güvenli liman talebindeki artışın yanı sıra merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi ve doların zayıflaması etkili oldu.

OCBC analistleri yayımladıkları notta, “Altın artık yalnızca bir kriz ya da enflasyon korunma aracı değil; giderek farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor” ifadelerini kullandı. Altın fiyatları, 2025’te kaydedilen yüzde 64’lük artışın ardından bu yıl da yüzde 27’nin üzerinde yükseldi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore ise, “Rallinin yapısı kısa vadede bir düzeltmeye işaret etse de, temel dinamiklerin 2026 boyunca destekleyici kalması bekleniyor. Bu da olası geri çekilmeleri cazip alım fırsatlarına dönüştürüyor” görüşünü paylaştı.

JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI ETKİLİYOR

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran’a nükleer silahlar konusunda müzakere çağrısı yaparak, olası bir ABD saldırısının çok daha sert olacağı uyarısında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD, İsrail ve bu ülkelere destek verenlere karşılık verme tehdidinde bulundu.

FED KARARI VE POWELL’IN MESAJLARI

Para politikası cephesinde, ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak çarşamba günü faizleri sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayında enflasyonun hâlâ bankanın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini söyledi.

Perşembe günü altın fiyatlarına destek veren bir diğer gelişme ise kripto para şirketi Tether’ın, yatırım portföyünün yüzde 10–15’ini fiziki altına ayırmayı planladığını açıklaması oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA TARİHİ SEVİYELER

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş, gün içinde 119,34 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 1,1 artışla 117,87 dolara yükseldi. Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı. Standard Chartered analistleri, gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde, “Gümüş piyasasında bu yıl da arz açığı bekleniyor ancak asıl sıkışıklık, stokların azalmasından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 809 TL
  • Çeyrek altın: 13 bin 66 TL
  • Cumhuriyet altını: 52 bin 105 TL
  • Ons altın: 5 bin 579 dolar
  • Yarım altın: 26 bin 133 TL
  • Tam altın: 48 bin 600 TL
  • Gremse altın: 121 bin 502 TL
