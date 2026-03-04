Altında rüzgar tersine döndü: Fiyatlar yeniden yükselişte! Güncel altın fiyatları 4 Mart 2026 Çarşamba... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle yeniden yükseldi. Spot altın ve gram altın tarafında dikkat çeken bir toparlanma yaşandı. İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Altın fiyatları, çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde artış kaydederek bir haftadan uzun süredir görülen en düşük seviyeden toparlandı. Önceki seansta sert gerileyen değerli metal, artan jeopolitik risklerle birlikte yeniden yükselişe geçti.

Spot altın yüzde 1,6 artarak ons başına 5 bin 168,69 dolara çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 yükselişle 5 bin 178,40 dolar seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki yükseliş ve İran Savaşı’nın 5. güne girmesi, yurtiçinde gram altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Gram altın yüzde 1,65 oranında değer kazanarak 7 bin 320 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Salı günü ise altın fiyatları, güçlenen dolar ve faiz indirim beklentilerinin zayıflaması nedeniyle yüzde 4’ün üzerinde düşüş yaşamış ve 20 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Enflasyon endişeleri ile Batı Asya’daki çatışmaların uzayabileceğine yönelik kaygılar da piyasalar üzerinde baskı oluşturmuştu.

UZMANLARDAN TOPARLANMA DEĞERLENDİRMESİ

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, altının son dönemde dolar ve tahvil getirilerinden bağımsız şekilde güçlü bir hikâye oluşturduğunu belirtti. Spivak, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların veya tahvil getirilerinin hareketlerine rağmen oldukça dirençli bir performans sergiledi” dedi.

BATI ASYA GERİLİMİ ENERJİ PİYASALARINI SARSTI

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Batı Asya’daki enerji ihracatını durma noktasına getirmesi, petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişe yol açtı.

Tahran yönetiminin gemilere ve enerji tesislerine yönelik saldırıları, Körfez’de deniz trafiğinin aksaması ve Katar’dan Irak’a uzanan hatta üretimin durdurulması küresel enerji piyasalarında büyük şok etkisi yarattı.

Enerji arzındaki kesinti, küresel borsalarda satış baskısını artırırken, Batı Asya kaynaklı arz riskleri yatırımcıların enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

OCBC stratejisti Christopher Wong ise artan petrol fiyatlarının para politikası görünümünü zorlaştırdığına dikkat çekti. Wong, “İran’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi enflasyon kaygılarını artırdı ve para politikasında gevşeme beklentilerini daha karmaşık hale getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta tamamlanacak iki günlük toplantısına çevrildi. Beklentiler, Fed’in faiz oranlarını sabit bırakacağı yönünde şekilleniyor.

Wong, altın fiyatları açısından temel dinamiklerde bir değişim olmadığını vurgulayarak, “Jeopolitik belirsizlik, politika öngörülemezliği ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı gibi yapısal faktörler altını desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI