Altında tarihi yükseliş sinyali: Dünya Altın Konseyi'nden 2026 için kritik senaryolar!

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre altın, 2025 yılında olağanüstü bir yükseliş kaydederek 50’nin üzerinde tarihi zirve yaptı ve yatırımcısına yüzde 60’ın üzerinde getiri sağladı. Bu güçlü performans; jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin artması, ABD Doları'ndaki zayıflama ve fiyat momentumundaki olumlu eğilimle desteklendi. Hem yatırımcıların hem de merkez bankalarının çeşitlendirme ihtiyacı, altın talebini belirgin şekilde artırdı.

2026 İÇİN ALTIN GÖRÜNÜMÜ

2026 yılına yönelik beklentiler, küresel ölçekte devam eden jeoekonomik belirsizliklerin etkisi altında şekilleniyor. Altın fiyatı, mevcut koşullar çerçevesinde makroekonomik konsensüsün işaret ettiği aralıkta dalgalanabilir. Ancak 2025 yılındaki sıradışı hareketler, 2026’nın da sürprizlere açık olabileceğini gösteriyor.

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER ALTINDA YÖN BELİRLEYECEK

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının gerilemesi durumunda altında ılımlı kazançlar bekleniyor. Buna karşılık küresel risklerin arttığı daha sert bir ekonomik daralma senaryosu, altın fiyatlarında çok güçlü bir yükselişin kapısını açabilir.

POLİTİK GELİŞMELERİN PİYASAYA ETKİSİ

Trump yönetimi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırması ve jeopolitik riskleri azaltması hâlinde, daha yüksek faiz oranları ve güçlü ABD doları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu senaryoda altının yukarı yönlü hareket alanı daralabilir.

MERKEZ BANKASI TALEBİ ÖNEMLİ FAKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYOR

Merkez bankalarının altın talebi, geri dönüşüm trendleri ve küresel piyasalardaki oynaklık gibi ek dinamikler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek. Altının portföylerde çeşitlendirme ve istikrar unsuru olarak taşıdığı kritik rol, 2026'da da önemini koruyor.