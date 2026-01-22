Altında 'Trump' depremi: Rekor sonrası sert düşüş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları…

Spot altın, önceki seansta gördüğü 4 bin 887,82 dolarlık rekor zirvenin ardından sert bir düşüşle ons başına 4 bin 793,63 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 kayıpla 4 bin 790,10 dolar seviyesine indi.

GRAM ALTINDA SERT GERİLEME Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatlarında da sert bir gerileme yaşandı. Gram altın şu sıralar 6 bin 677 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları dün 6 bin 804 TL ile rekor kırmıştı.

JEOPOLİTİK GERİLİM YUMUŞADI ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, “ABD Başkanı’nın açıklamalarındaki geri dönüş, jeopolitik tansiyonu azalttı ve bu da fiyatlarda bir düzeltmeye yol açtı” değerlendirmesini yaptı. Trump, Danimarka’ya bağlı Grönland üzerindeki anlaşmazlıkta güç kullanımını dışladığını ve bir anlaşmanın ufukta olduğunu söyleyerek transatlantik ilişkilerde onlarca yılın en derin kırılmasını tetikleyebilecek süreci yumuşattı.

DOLAR GÜÇLENDİ WALL STREET YÜKSELDİ Trump’ın geri adımı sonrası dolar değer kazanırken, Wall Street endeksleri de yükseldi. Doların güçlenmesi, dolar bazlı emtiaları yurtdışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirerek değerli metalleri baskıladı.

FED BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMASI GÜNDEMDE Bu arada ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları, Trump’ın ABD Merkez Bankası’ndan bir yöneticiyi görevden alma girişimine şüpheyle yaklaştıklarını ima etti. Söz konusu davada merkez bankasının bağımsızlığı tartışma konusu oldu.

GÖZLER PCE VE İSTİHDAM VERİLERİNDE Piyasalar, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularını bekliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve), Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen ocak toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 677 TL

6 bin 677 TL Çeyrek altın: 11 bin 199 TL

11 bin 199 TL Cumhuriyet altını: 44 bin 626 TL

44 bin 626 TL Ons altın: 4 bin 798 dolar