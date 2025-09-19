Altında yükseliş beklentisi sürüyor: Uzmandan yıl sonu gram altın tahmini! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Eylül 2025 Cuma altın fiyatları…

ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklentilere paralel olarak yaptığı çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altın piyasasında kâr satışları öne çıktı. FED, 25 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 4,00 - 4,25 aralığına çekti ve yıl sonuna kadar iki indirim sinyali verdi.

FED Başkanı Jerome Powell’ın, faiz oranlarını düşürmede “daha hızlı hareket etme gereği hissetmediklerini” söylemesi ve projeksiyonlarda gelecek yıl yalnızca 1 faiz indiriminin öne çıkması, ons altının rekor seviyeden geri çekilmesine neden oldu. Karar günü 3 bin 707 dolarla tarihi zirveyi gören ons fiyatı, bu açıklamaların ardından aşağı yönlü seyre geçti.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ Dolar endeksi (DXY), Powell’ın enflasyon riskine dikkat çeken ve veri odaklı açıklamalarından destek buldu. DXY, 96,22 seviyesinden yükselişe geçerek 97,40’a yöneldi. Bu durum kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalar FED’den gelen mesajları “daha önce öngörülen agresif beklentilerden daha az destekleyici” buldu. Analistler, “Merkez Bankası'nın gelecekteki toplantılarda ek faiz indirimine işaret etmesine rağmen altında kâr satışları yaşandı. FED’in ‘ölçülü gevşeme’ sinyali bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ ABD ekonomisinin son çeyrekte aylık ortalama 30 binin altında istihdam artışı kaydetmesi, yılın başındaki 100 binin üzerindeki güçlü tempo ile karşılaştırıldığında zayıflamaya işaret ediyor. Analistler, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyabileceğini belirtiyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI OLABİLİR Mİ? Yatırımcılar arasında “düşüşler alım fırsatı mı?” sorusu öne çıkarken, Fransız bankası Societe General altın pozisyonunu artırarak yüzde 10’a yükseltti. Banka, altın fiyatlarının 2026’ya kadar ons başına 4 bin dolar seviyelerinde seyretmesini bekliyor.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ Gram altın için de yılın son çeyreğinde artış potansiyeli öne çıkıyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram fiyatının yıl sonunda 5 bin 250-5 bin 500 TL aralığında olabileceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 861 TL

4 bin 861 TL Çeyrek altın: 8 bin 162 TL

8 bin 162 TL Cumhuriyet altını: 32 bin 570 TL

32 bin 570 TL Ons altın: 3 bin 650 dolar