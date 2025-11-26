Altında yükseliş hızlandı: Piyasalarda yön yukarı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 09:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
26 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Spot altın, yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 161 dolara yükselerek 14 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 gerileyerek 4 bin 159 dolar seviyesine indi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altındaki yükselişin etkisiyle Türkiye’de gram altın da değer kazandı. Gram altın yüzde 0,8 artışla 5 bin 682 lira düzeyinde işlem görüyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ VAR

ABD’den gelen yeni ekonomik veriler ve Fed cephesinden gelen güvercin mesajlar dolar endeksini bir haftanın en düşük seviyesine çekti. Yatırımcılar, Fed başkanlığı için öne çıkan adayın daha yumuşak bir para politikasına yönelebileceği ihtimaline göre pozisyon alıyor. Bu gelişme, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

TAHVİL PİYASASINDA SON DURUM

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirileri, önceki seansta görülen bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed’in faiz yönetim sisteminin zorlandığını ve sadeleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi olasılığı geçen hafta yüzde 50 düzeyindeyken, bu hafta yüzde 84’e çıktı. Altın, faizlerin düşük olduğu dönemlerde getirisi bulunmadığı için genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Hafta boyunca izlenen ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi çarşamba günü açıklanacak.

ÇİN’İN ALTIN İTHALATI GERİLEDİ

Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı, Ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 64 azaldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 682 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 557 TL
  • Cumhuriyet altını: 38 bin 77 TL
  • Ons altın: 4 bin 161 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 114 TL
  • Tam altın: 37 bin 761 TL
  • Gremse altın: 94 bin 694 TL
