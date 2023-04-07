Altının kilogram fiyatı düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 249 bin 810 lira oldu.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 232 bin lira, en yüksek 1 milyon 279 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 249 bin 810 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 781 milyon 910 bin 623,36 lira, işlem miktarı ise 1.432,78 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 104 milyon 194 bin 311,41 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.249.810,00
|2.000,00
|En Düşük
|1.232.000,00
|2.010,00
|En Yüksek
|1.279.000,00
|2.030,00
|Kapanış
|1.249.810,00
|2.029,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.239.813,55
|2.021,60
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.781.910.623,36
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.432,78
|Toplam İşlem Adedi
|64
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Albümüyle korkuttu
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- Çetin: İnce ile görüştüm, 'benim meselem değil' dedi