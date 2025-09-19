Altının yükselişini geride bıraktı: Gümüş fiyatları bu yıl zirve yaptı!

Yılbaşından bu yana gram fiyatı 36,4 liradan 55 liraya yükselen gümüş, ons bazında son 14 yılın en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı. Bu yükseliş perakende satışlara da yansıdı ve gümüş kuyumcu vitrinlerinde daha fazla yer almaya başladı.

Uzmanlar, gümüşe olan ilginin son 2 yıldır büyüyerek devam ettiğini ve altının alternatifi olarak yastık altına girdiğini belirtiyor. Tezgâhlarda gramlık ve kilogramlık paketli ürünler tıpkı altında olduğu gibi satışa sunuluyor.

GÜMÜŞE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Yurttaşlar için gümüş yatırımı eskisine göre daha ulaşılabilir hâle geldi. İnternet üzerinden işlem yapılabilen platformların yanı sıra, birçok kuyumcu artık orijinal ambalajlı, sertifikalı ve barkodlu paketlerde gümüş satışı yapıyor. Bankalar ise fiziki alım-satımın yanında gümüş hesabı açma imkânı sunuyor.

Bu kolaylıklar özellikle küçük tasarruf sahiplerinin ilgisini artırdı. Piyasada en çok rağbet gören ürünler 50 gram (3 bin 594 TL) ve 100 gramlık mini paketler oldu. Perakende satışlar ise 1 gramdan 15 kilograma kadar çeşitlilik gösteriyor.

DÜĞÜN TAKILARINDA YENİ TREND

Kuyumcu Ayşe Öncel, gümüşün sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşümün parçası olduğunu belirtti. Öncel, “Altın fiyatlarının çok yüksek seviyelere ulaşması, özellikle genç çiftleri ve aileleri alternatif arayışına itti. Gümüş, estetik görünümü ve artan değeriyle bu boşluğu dolduruyor. Düğün takılarında gümüşe ciddi talep başladı. 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda, bileğinde zarif gümüş takılar sıkça görülecek” dedi.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI UYARI

Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Selim Danişoğlu, alım yaparken ayara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Altında karşılaştığımız ayar oyunları, kaplama yöntemiyle yapılan sahtecilik veya ağırlık hileleri gümüş için de geçerli. Yatırımcılar mutlaka güvenilir, referanslı ve sertifikalı satıcılardan alım yapmalı. Kapı önünde veya seyyar satıcıda satılan ürünlere itibar edilmemeli. Ürünün üzerindeki saflık damgası ve satıcının kurumsal kimliği kontrol edilmeli” uyarısında bulundu.

SANAYİDE KRİTİK ROL

Gümüş, sadece kıymetli bir maden değil, modern sanayi için de stratejik bir kaynak. Elektrik ve ısı iletkenliği, antibakteriyel özellikleri ve yansıtıcılığı sayesinde güneş enerjisi panellerinden elektrikli araçlara, savunma sanayinden tıbbi cihazlara kadar birçok sektörde kullanılıyor.

Dünya genelinde bilinen gümüş rezervleri yaklaşık 530.000 ton, yıllık tüketim ise 25-26.000 ton seviyesinde. Mevcut rezervlerin ömrü ise yalnızca 25 yıl olarak öngörülüyor. Bu durum gümüşü hem stratejik bir ham madde hem de değeri giderek artan bir yatırım aracı hâline getiriyor.