Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam: Veliler çok, servisçiler az buldu

Okulların açılmasına kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı okul servis yönetmeliğinde değişiklik yaparak servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Buna göre Ankara’da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam geldi. Zammı veliler yüksek bulurken servisçiler düşük buldu.

‘GİDERLERİMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ’

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, başkentte okul servisi ücretlerine yapılan zama ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Servis esnafının okul servis ücretlerindeki zam talebinin yüzde 50 olduğunu anımsatan Aktürk, “Oy birliği ile yüzde 30 oranında bir zam onaylandı. Yedek parça ile akaryakıt giderleri sürekli arttığından dolayı bu artışlarla giderlerimizi karşılamakta zorlanıyoruz. Öğrenci sayısının yeterli olmadığı hatlarda çocuklar mağdur olmasın diye servislerimizi yapıyorduk. Ancak hiç kontak açamayacak duruma gelirsek, bu hatlarda belki servis veremeyeceğimiz yerler de olacak” dedi.

‘ULAŞIM, DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI’

Öğrenci Veli Derneği Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci de zam oranına karşı “Ulaşım eğitimin ayrılmaz bir parçası olması sebebiyle Ankara’da ulaşıma yüzde 30 zam gelmesi kaldırılacak bir zam oranı değildir. Maaşlara yapılması düşünülen zam oranları ortadayken servis ücretlerinin yüksekliği ortadadır. Eğitim kamusal bir haktır ve ulaşım da bu hakkın bir parçasıdır. Devlet, eğitimin diğer masrafları gibi öğrencilerin güvenli ve ücretsiz taşınmasını da sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.