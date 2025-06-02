Apple raporunda Türkiye vurgusu: Sansür listesinde üst sıralarda!

Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu’nda, dünya genelinde toplam 17 bin 309 uygulamanın ülkelerin hükümetlerinden gelen talepler doğrultusunda App Store’dan kaldırıldığını açıkladı. Türkiye bu listede üst sıralarda yer aldı.

TÜRKİYE EN ÇOK İTİRAZ EDEN 7. ÜLKE

Rapora göre, Türkiye’de hükümet kaynaklı taleplerle App Store’dan 8 uygulamanın kaldırılması sağlandı ve ülke bu alanda dünya sıralamasında 9. sırada yer aldı. Ayrıca geliştiricilerden gelen 964 itiraz başvurusu ile uygulama kaldırmalarına en çok itiraz eden 7. ülke oldu. Bu itirazların sonucunda ise 16 uygulama Türkiye’de yeniden erişime açıldı ve Türkiye geri yüklenen uygulama sayısında 5. sıraya yükseldi.

Kaldırma talepleri iki farklı resmi kaynaktan geldi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK): 7 uygulama

BTK tarafından yapılan başvuruların dayandığı yasa veya madde raporda belirtilmedi. Muhtemelen genel idari kararlar ya da içerik düzenlemeleri temel alındı.

İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi: 1 uygulama

Bu talep, doğrudan mahkeme kararıyla iletildi ve telif hakkı, marka hakkı ya da diğer fikri mülkiyet konularına dayanıyor olabilir.

YALNIZCA YEREL UYGULAMALAR KALDIRILIYOR

Apple “Uygulamalar yalnızca kaldırma talebinin geldiği ülkenin yetki sınırları içinde kapatılır ve diğer bölgelerde erişime açık kalır” açıklamasıyla uygulamaların yalnızca talebin geldiği ülkenin yetki alanında kaldırıldığını, diğer ülkelerde ise erişimin devam ettiğini belirtti.

Kaldırılan uygulamaların isimleri, içerikleri ve dayandırılan yasal mevzuata dair ayrıntılar raporda yer almadı.

İTİRAZ SONRASI 16 UYGULAMA GERİ GELDİ

Türkiye’den gelen itiraz sayısı 964 oldu ve bu başvuruların ardından 16 uygulama yeniden erişime açıldı. Türkiye, geri yükleme sayısında dünyada ilk 5 ülke arasına girdi.

Apple, kaldırmaların büyük çoğunluğunun yasadışı içerik veya dolandırıcılıkla ilgili olduğunu ve geliştirici itirazlarının çoğunun reddedildiğini ifade etti.

Raporda ayrıca, dünya genelinde 146 bin 747 geliştirici hesabının kapatıldığı, 128 milyondan fazla müşteri hesabının silindiği ve 2 milyar dolardan fazla dolandırıcılığın engellendiği bilgisi verildi. Ancak bu kategorilerde Türkiye’ye özel bir veri paylaşılmadı.