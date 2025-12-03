Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortası otobüsler için 290 bin TL'yi aştı!

Zorunlu trafik sigortasında 2026 yılı tarifesi belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayımladığı azami brüt prim listesine göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla poliçe bedelleri basamak, il ve araç türüne göre yeniden hesaplanacak. Düzenleme sonrası en düşük prim 15 bin TL'ye yükselirken, risk düzeyi yüksek bazı ticari araçlarda primler 290 bin TL'yi aştı.

İLLERE GÖRE PRİMLERDE FARKLILIK

Yeni tarifeye göre İstanbul’da otomobilini 4’üncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir sürücü için taban ücret 15 bin 60 TL oldu. Primlerde ortalama yüzde 1’lik artış yapılırken, risk seviyesi yükseldikçe ödenecek tutar da katlandı. İstanbul’da en yüksek risk grubunu ifade eden “0’ıncı basamak” bir sürücünün ödeyeceği prim 45 bin 181 TL'ye çıkarken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüsünün primi 7 bin 530 TL olarak belirlendi. Başkent Ankara’da primler aynı basamaklarda 43 bin 902 TL ile 7 bin 317 TL, İzmir’de ise 42 bin 623 TL ile 7 bin 104 TL arasında değişti.

TİCARİ ARAÇLARDA YÜKSEK PRİM

Tarifeden en fazla etkilenen gruplardan biri ticari taksiler oldu. İstanbul’da bir taksinin 0’ıncı basamak primi 121 bin 397 TL'ye yükselirken, düşük risk grubunda bu tutar 20 bin 233 TL olarak hesaplandı. Ankara’da taksi primleri 117 bin 961 TL ile 19 bin 660 TL, İzmir’de ise 114 bin 526 TL ile 19 bin 88 TL arasında belirlendi.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERDE REKOR PRİM

Yeni düzenlemede şehirler arası otobüsler de yüksek prim artışıyla öne çıktı. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün 0’ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 TL'ye kadar yükseldi. Aynı araç için düşük risk grubunda ödenecek prim ise 48 bin 495 TL oldu.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN AVANTAJI SÜRÜYOR

Düzenlemeyle birlikte hasarsızlık geçmişi iyi olan sürücüler düşük prim avantajını korurken, sık kazaya karışan ya da yüksek risk grubunda bulunan sürücüler çok daha yüksek poliçe bedelleriyle karşılaşacak.