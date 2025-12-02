Aralık ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Hem kamu hem de özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları nakit promosyonları aralık ayında artırdı ve ek kampanyalarla toplam kazancı yükseltti.

Emekliler, nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı ödülleri, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi fırsatları ve dijital bankacılık ayrıcalıkları gibi ek hizmetlerden de yararlanabiliyor.

2025 Aralık ayında promosyonlar özellikle yoğunlaşıyor. Kamu bankaları ile özel bankaların sunduğu farklı paketler, toplam kazanımı etkiliyor.

Kamu bankalarının istikrarlı ödemeleri ve özel bankaların yüksek teklifleri arasında seçim yapacak emekliler, maaş aralıklarına ve ihtiyaçlarına göre en avantajlı paketi tercih edebiliyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

HALKBANK Toplam Kazanım: 12 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL 10 bin - 14 bin 999 TL: 8 bin TL

8 bin TL 15 bin - 19 bin 999 TL: 10 bin TL

10 bin TL 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL Vade: 3 yıl

TEB Toplam Kazanım: 21 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL Ek Ödüller: 9 bin TL (2 fatura talimatı) Vade: 3 yıl

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 24 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 9 bin TL (ek ödeme) Ek Hizmetler: Ücretsiz EFT/Havale, avantajlı Ek Hesap Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 6 bin TL (Bonus Kart harcaması), 4 bin TL (avans hesap + sigorta) Vade: 3 yıl

KUVEYT TÜRK Toplam Kazanım: 27 bin 500 TL Ana Promosyon: 24 bin TL Ek Ödüller: 3 bin 500 TL (Sağlam Kart altın puan + fatura talimatları) Vade: 3 yıl

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL Ek Ödüller: 15 bin TL (fatura talimatı, kredi kartı, KMH ürünleri) Vade: 3 yıl

ING BANK Toplam Kazanım: 28 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL (koşulsuz) Ek Ödüller: 13 bin TL (ek kampanyalarla) Vade: 3 yıl

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 30 bin TL Ana Promosyon: 15 bin TL Ek Ödüller: 15 bin TL (ek kampanyalarla) Vade: 3 yıl

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 30 bin TL Ana Promosyon: 12 bin TL Ek Ödüller: 18 bin TL (Emekli Troy Kart ile 9 ayda) Vade: 3 yıl

QNB FİNANSBANK Toplam Kazanım: 31 bin TL Ana Promosyon: 20 bin TL Ek Ödüller: 3 bin TL (2 fatura talimatı), 5 bin TL (ihtiyaç kredisi/ek hesap), 3 bin TL (ilk İnternet/Mobil kullanım) Vade: 3 yıl