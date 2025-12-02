Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aralık ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
2.12.2025 13:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Kamu ve özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere yönelik Aralık 2025 kampanyalarını artırarak 31 bin TL'ye varan rekor promosyon fırsatları sunuyor. Özel bankaların sunduğu en yüksek toplam kazanç teklifleri 31 bin TL ve 30 bin TL seviyesine ulaşırken, bu tutarlar ek fatura talimatı gibi hizmet koşullarına bağlı olarak sunuluyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka emekli promosyonu listesi...

Hem kamu hem de özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları nakit promosyonları aralık ayında artırdı ve ek kampanyalarla toplam kazancı yükseltti.

Emekliler, nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı ödülleri, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi fırsatları ve dijital bankacılık ayrıcalıkları gibi ek hizmetlerden de yararlanabiliyor.

2025 Aralık ayında promosyonlar özellikle yoğunlaşıyor. Kamu bankaları ile özel bankaların sunduğu farklı paketler, toplam kazanımı etkiliyor. 

Kamu bankalarının istikrarlı ödemeleri ve özel bankaların yüksek teklifleri arasında seçim yapacak emekliler, maaş aralıklarına ve ihtiyaçlarına göre en avantajlı paketi tercih edebiliyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

  • 10 bin - 14 bin 999 TL: 8 bin TL
  • 15 bin - 19 bin 999 TL: 10 bin TL
  • 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Vade: 3 yıl

TEB

Toplam Kazanım: 21 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (2 fatura talimatı)

Vade: 3 yıl

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 24 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 9 bin TL (ek ödeme)

Ek Hizmetler: Ücretsiz EFT/Havale, avantajlı Ek Hesap

Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 6 bin TL (Bonus Kart harcaması), 4 bin TL (avans hesap + sigorta)

Vade: 3 yıl

KUVEYT TÜRK

Toplam Kazanım: 27 bin 500 TL

Ana Promosyon: 24 bin TL

Ek Ödüller: 3 bin 500 TL (Sağlam Kart altın puan + fatura talimatları)

Vade: 3 yıl

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL (fatura talimatı, kredi kartı, KMH ürünleri)

Vade: 3 yıl

ING BANK

Toplam Kazanım: 28 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL (koşulsuz)

Ek Ödüller: 13 bin TL (ek kampanyalarla)

Vade: 3 yıl

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30 bin TL

Ana Promosyon: 15 bin TL

Ek Ödüller: 15 bin TL (ek kampanyalarla)

Vade: 3 yıl

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30 bin TL

Ana Promosyon: 12 bin TL

Ek Ödüller: 18 bin TL (Emekli Troy Kart ile 9 ayda)

Vade: 3 yıl

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31 bin TL

Ana Promosyon: 20 bin TL

Ek Ödüller: 3 bin TL (2 fatura talimatı), 5 bin TL (ihtiyaç kredisi/ek hesap), 3 bin TL (ilk İnternet/Mobil kullanım)

Vade: 3 yıl

Not: Promosyon koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Kesin tutarlar için banka şubeleriyle görüşülmesi önerilir.

