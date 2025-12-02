Aralık ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Hem kamu hem de özel bankalar, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere sundukları nakit promosyonları aralık ayında artırdı ve ek kampanyalarla toplam kazancı yükseltti.
Emekliler, nakit promosyonun yanı sıra otomatik fatura talimatı ödülleri, kredi kartı avantajları, düşük faizli kredi fırsatları ve dijital bankacılık ayrıcalıkları gibi ek hizmetlerden de yararlanabiliyor.
2025 Aralık ayında promosyonlar özellikle yoğunlaşıyor. Kamu bankaları ile özel bankaların sunduğu farklı paketler, toplam kazanımı etkiliyor.
Kamu bankalarının istikrarlı ödemeleri ve özel bankaların yüksek teklifleri arasında seçim yapacak emekliler, maaş aralıklarına ve ihtiyaçlarına göre en avantajlı paketi tercih edebiliyor. Peki en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...
EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR
HALKBANK
Toplam Kazanım: 12 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
- 10 bin - 14 bin 999 TL: 8 bin TL
- 15 bin - 19 bin 999 TL: 10 bin TL
- 20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Vade: 3 yıl
ZİRAAT BANKASI
Toplam Kazanım: 12 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Vade: 3 yıl
TEB
Toplam Kazanım: 21 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (2 fatura talimatı)
Vade: 3 yıl
İŞ BANKASI
Toplam Kazanım: 24 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 9 bin TL (ek ödeme)
Ek Hizmetler: Ücretsiz EFT/Havale, avantajlı Ek Hesap
Vade: 3 yıl
GARANTİ BBVA
Toplam Kazanım: 25 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 6 bin TL (Bonus Kart harcaması), 4 bin TL (avans hesap + sigorta)
Vade: 3 yıl
KUVEYT TÜRK
Toplam Kazanım: 27 bin 500 TL
Ana Promosyon: 24 bin TL
Ek Ödüller: 3 bin 500 TL (Sağlam Kart altın puan + fatura talimatları)
Vade: 3 yıl
DENİZBANK
Toplam Kazanım: 27 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL (fatura talimatı, kredi kartı, KMH ürünleri)
Vade: 3 yıl
ING BANK
Toplam Kazanım: 28 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL (koşulsuz)
Ek Ödüller: 13 bin TL (ek kampanyalarla)
Vade: 3 yıl
YAPI KREDİ
Toplam Kazanım: 30 bin TL
Ana Promosyon: 15 bin TL
Ek Ödüller: 15 bin TL (ek kampanyalarla)
Vade: 3 yıl
VAKIFBANK
Toplam Kazanım: 30 bin TL
Ana Promosyon: 12 bin TL
Ek Ödüller: 18 bin TL (Emekli Troy Kart ile 9 ayda)
Vade: 3 yıl
QNB FİNANSBANK
Toplam Kazanım: 31 bin TL
Ana Promosyon: 20 bin TL
Ek Ödüller: 3 bin TL (2 fatura talimatı), 5 bin TL (ihtiyaç kredisi/ek hesap), 3 bin TL (ilk İnternet/Mobil kullanım)
Vade: 3 yıl
Not: Promosyon koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Kesin tutarlar için banka şubeleriyle görüşülmesi önerilir.