Arçelik'ten büyük satış hamlesi: Süreç resmen başladı

Arçelik, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. sermayesinin yüzde 60’ını temsil eden payların, diğer ortak Hitachi Global Life Solutions’a satışı için pay alım-satım sözleşmesi imzaladı.

KAP AÇIKLAMASINDA İŞLEM AYRINTILARI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, işlem kapsamında kapanışta 205 milyon dolar peşin ödeme yapılacağı bildirildi. Ayrıca kapanıştan itibaren 3 yıl içinde toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna bağlı olarak ilave bir fiyat düzeltmesi yapılabileceği de belirtildi.

HITACHI’NİN YENİ YAPILANMA PLANI

Hitachi’nin ev aletleri operasyonlarını Nojima Corporation ile kurulacak stratejik ortaklık çerçevesinde yeniden yapılandırmayı planladığı açıklandı. Bu kapsamda Arçelik Hitachi’nin, nihai olarak Nojima’nın dolaylı kontrolünde olacak yeni bir yapı tarafından devralınmasının öngörüldüğü bildirildi.