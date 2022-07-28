‘Arıcılardan toplanan paralara karşın şeker dağıtılmadı’ iddiasına iki bakanlıktan yanıt gelmedi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

İktidar, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu (TAHAP) hakkındaki iddialara sessiz kaldı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, platform hakkında “arıcılardan toplanan paralara karşın indirimli şekerlerin dağıtılmadığı” iddialarını İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarına sordu. İki bakanlık da önergelere verdikleri yanıtlarda TAHAP’a hiç değinmedi.

Başevirgen, genel başkanlığını Mustafa Sarıoğlu, onursal başkanlığını ise AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un yaptığı TAHAP ile ilgili iddia ve şikâyetlerin ardı arkasının kesilmediğine dikkat çekti. Konuyu dile getirmesinin ardından bu platformun gerek üyelerinden gerekse diğer sivil toplum örgütlerinden çok sayıda şikâyet ve ihbar aldığını belirten Başevirgen, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanlığı ise yanıtında önergenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanına girdiğini bildirdi. Bu arada bu bakanlığın adı 2018’de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirilmişti. Başevirgen bakanlığın bu yanıtına karşın, Dernekler Yasası’na dikkat çekerek İçişleri Bakanlığı’na bu konuda yetkili olduğunu dile getirdi.

USULSÜZLÜK VAR MI?

Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle de soru önergesi verdi. Önergede, “Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğin, Bal Üreticileri Birliği (BUB) ile TAHAP üye sayıları ne kadar? Mayıs 2022 itibarıyla bu örgütlere satılan indirimli şeker miktarı ne kadar, tedarik ve dağıtımda usulsüzlük tespit edildi mi” sorularını yöneltti. Gelen yanıtta TAHAP’tan hiç söz edilmedi. Türkşeker’in 31 Mart 2022’den itibaren arıcılara ve çiftçilere 7.80 lira/kg fiyatla şeker satışı yapıldığı belirtildi. Piyasadan şeker tedarikinde güçlük çeken arıcılara Eylül 2021’den itibaren toplam 35 bin tondan fazla şeker tahsis edildiği kaydedildi. TAB ile BÜB’ün üye sayıları paylaşıldı. Ancak TAHAP’a değinilmedi. Başevirgen, Türkşeker ile ilgili TBMM KİT Komisyonu görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirerek bakan yardımcısı ile genel müdüre sorular yöneltti. Ancak yine yanıt gelmedi.

YÜZLERCE ÇİFTÇİ MAĞDUR

Başevirgen, yetkili kurumların bu konuya kayıtsız kalmalarının altında yatan nedenleri merak ettiğini söyledi. Başevirgen, “Mağdur çiftçilerin haklarını koruması gereken bakanlıklar birilerinin hamiliğini mi yapıyor? Yüzlerce arıcımız, indirimli şekerden vazgeçmiş parasını kurtarmak istiyor. Mart-nisan aylarında teslim edilmeyen şeker nedeniyle arılarını besleyemediler, yüzde 20-25 civarında kovan kaybı yaşadılar. İddialar arasında gübre tedariki taahhüdüyle çiftçilerden paralar toplandığı ve karşılığında gübre verilmediği suçlamaları da var” diye konuştu. Başevirgen, görüştüğü arıcıların kendisine, “Dernek başkanı Mustafa Sarıoğlu bazı bakan ve iktidar milletvekilleriyle olan görüntü ve haberleri referans göstererek bizlerde güven telkin etti ve ikna olduk. Gönül rahatlığıyla para yatırdık. Gerek savcılık gerekse ilgili bakanlıklar, bu kişinin hangi bakan ve iktidar milletvekilleriyle görüntüler verdiğini internetten görebilir” bilgisini aktardıklarını söyledi.

