Yağışla artan bitki çeşitliliği arıcıları sevindirdi
Van'da geçen yıl kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçiren bal üreticilerini yağış bolluğunun yaşandığı kış mevsimi umutlandırdı.
Van'da rengarenk çiçeklerin boy gösterdiği yüksek kesimlerde bal üreticileri hummalı bir çalışma içerisine girdi. Önceki yıllarda yaşanan kuraklık sonrası bu yıl yağışların bol olması ve artan bitki çeşitliliği bal üreticilerini verimli bir sezon için ümitlendirdi.
Kaliteli ve organik bal üretmek için Çatak ilçesini tercih eden arıcılar, bu yılki çeşitlilik sayesinde daha fazla bal üretmeyi hedefliyor.
Kovanlarını özellikle metrelerce yükseklikteki noktalara ve yaylalara yerleştiren arıcılar, arıların çeşitli bitkilerden faydalanarak organik bal üretmesine olanak sağlıyor.
İlçede 30 yıldır arıcılık yapan Abdulvahap Semo, daha kaliteli bal üretmek için arılarını her yıl kış aylarında Adana ve Batman'a götürdüklerini, yazın da Çatak'taki yaylalara getirdiklerini söyledi.
Arıcılığın meşakkatli bir meslek olduğunu anlatan Semo, şunları kaydetti:
"Zor şartlar altında organik bal üretiyoruz. Arılarımızı doğaya bırakıyoruz ve kesinlikle doğal şartlarda üretim yapıyoruz. İlaç vermiyoruz. Asfalttan uzak olması bile balın kalitesini etkiliyor. Geçen yıl kurak geçti ama bu sene yağışlar çok olduğu için umutluyuz ve verimli bir yıl bekliyoruz."
"BU SENEDEN ÇOK UMUTLUYUZ"
Rasim Semo da geçen yıl yaşanan kuraklığın kendilerini de olumsuz etkilediğini ve istedikleri verimi alamadıklarını ifade ederek, "Bu seneden çok umutluyuz. İnşallah yoğun yağışlar tabiata yansıyacak, bitki çeşitliliğini artıracak, bu da arının bal üretimine yansıyacak." diye konuştu.
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