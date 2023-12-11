Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:49

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:49

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam için ilk toplantısını bugün gerçekleştirildi. Yurttaşlar, toplantıda neler konuşulduğunu merak etti. Peki, Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için 15 üyeli komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki ilk toplantısını gerçekleştiriliyor. Asgari ücret toplantısı yapıldı. 2.toplantı ise 18 Aralık tarihinde yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücret zammı için görüşmeler bugün başladı. Toplamda 4 toplantı sonrasında yeni asgari ücret paylaşılacak. Bu ay sonuna kadar yeni asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bugün başlayacak görüşmelerde asgari ücret için pazarlığın 15.700 liradan açılması bekleniyor.

5 aylık enflasyon yüzde 33.66 gerçekleşti. Aralık enflasyonu aylık yüzde 3 civarında olursa 6 aylık enflasyon en az yüzde 37.3 olabilir. Enflasyon kaybı telafi edilirse asgari ücret en az 15.700 liraya çıkarılabilir. Bu tabloda refah payı verilmezse asgari ücretin, yılın ilk aylarında, açlık sınırının altına düşmesi yine kaçınılmaz olacak.

Farklı senaryolara bakıldığında ise asgari ücret, yüzde 30 artırılırsa 14.822 TL, yüzde 40 artırılırsa 15.962 TL, yüzde 50 artırılırsa 17.103 TL, yüzde 60 artırılırsa 18.243 TL olacak.