Asgari ücret ne kadar olacak? İşte toplantının ardından dillendirilen ilk rakam
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında konuşan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantıda dillendirilen asgari ücret tutarına ilişkin açıklama yaptı.
Asgari ücret ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili "6.391 liranın altında kalmasın" dediklerini açıkladı.
Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Ankara'daki toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) Genel Sekteri Nazmi Irgat, toplantıda masada konuşulan asgari ücret tutarına ilişkin açıklamada bulundu.
Dünya gazetesinin haberine göre, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Irgat, asgari ücretle ilgili rakam sorulması üzerine, "6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik" dedi.
Irgat şunları söyledi:
"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik.
Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."
AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK
Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta yapıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanması öngörülüyor.
Video Haberler
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'
- 'Bedenimden parça kopmuş gibi...'
- 'Ne hale geldiler!'