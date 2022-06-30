Asgari ücret ne kadar olacak? İşte toplantının ardından dillendirilen ilk rakam

30 Haziran 2022 Perşembe, 18:52

Asgari ücret ikinci toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili "6.391 liranın altında kalmasın" dediklerini açıkladı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Ankara'daki toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) Genel Sekteri Nazmi Irgat, toplantıda masada konuşulan asgari ücret tutarına ilişkin açıklamada bulundu.

Dünya gazetesinin haberine göre, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Irgat, asgari ücretle ilgili rakam sorulması üzerine, "6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik" dedi.

Irgat şunları söyledi:

"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik.

Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6.391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor."

AÇIKLAMAYI ERDOĞAN YAPACAK

Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanması öngörülüyor.