Asgari ücret sürecinde ‘talepleri aldım’ denildi ama masada yine emekçi yok: Asgari ücret tiyatrosu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını yaparken, ilginç anlar yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “iki önemli sendika” diyerek Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarına gitti. “Taleplerini aldım, komisyona ileteceğim” dedi ancak ortada rakam yoktu. Işıkhan, “Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil” dedi. Sosyal diyalogdan “çok büyük memnuniyet” duyduğunu belirten Işıkhan’ın, Üçlü Danışma Kurulu üyesi olan DİSK’in görüşlerini almaması ise tepki çekti.

Komisyonun toplantısı öncesinde Bakan Işıkhan yeni asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda TBMM’de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdam ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” demesi dikkat çekti.

‘İHALE BİZE KALIYOR’

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün sabah Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “Çalışma Hukuku Buluşmaları”nın açılışında konuştu. Atalay, “İşçiler, emekliler biz kimsenin oy deposu falan değiliz” dedi. Geçen yıllarda komisyona işçilerden oluşan bir heyet gönderdiğini anımsatan Atalay, “Ona rağmen bu işin altından kalkamadık. Yine ihale bize kalıyor” dedi.

‘KONU MANKENİ MİYİZ ?’

Geçen yıl yapılan görüşmelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çağırıldıklarını, ancak kendilerine toplantıya kadar asgari ücret hakkında bilgi verilmediğini anlatan Atalay, “Gel ‘asgari ücret açıklayacağız’ diyorlar. Ne oldu ? Bilmiyoruz. Kaç para ? Bilmiyoruz. Biz konu mankeni miyiz ? Gel diyorsun gel. Git diyorsun git. Öyle olur mu ?” diyerek tepkisini dile getirdi. Atalay, “22 bin liraya bir hafta geçinemezsin. Adı ne ? Asgari ücret. Ne demek ? Bundan daha düşük ücret veremezsin. Patronların elini tutan mı var ? Hükümetin elini tutan mı var ? Ver fazlasını istediğin kadar, veren var mı ?” dedi.

‘KATILMIYORUZ’

Komisyonun toplanacağına işaret eden Atalay, “Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz” diye konuştu.

BAKAN TÜRK-İŞ’TE

Komisyon toplanırken, Bakan Vedat Işıkhan da Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay görüşmede komisyona katılmama gerekçelerini bir kez daha Bakan Işıkhan’a iletti. Atalay, asgari ücretin ne kadar olması konusunda ise daha önce bakanlığa da ilettikleri geçmişten alacaklar, asgari ücretteki kayıplar, kira, gıda, ulaşımdaki artışları yineledi. Atalay, bakana rakam konusunda talep iletmediklerini de söyledi. Görüşmenin ardından Işıkhan, Hak-İş’e gideceğini söyledi. “Bundan sonra masada Hak-İş mi olacak” sorusuna ise Işıkhan, “Hayır öyle birşey yok. İki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Yakın zamanda Hak-İş’e gidip önerilerini almak durumundayım çalışma bakanı olarak” dedi.

‘RAKAM BELLİ DEĞİL’

Işıkhan, rakamın belli olmadığını, zaten müzakerelerin amacının da bu olduğunu söyledi. Işıkhan, işçiden aldığı bu bilgileri komisyona, çalışma genel müdürüne ileteceğini söyledi. İşçilerin, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği, aynı zamanda da işverenlerin gelişimlerini, girişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşılacağını savundu.

‘EKSİKLİK DEĞİL’

Bakan Işıkhan daha sonra Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Işıkhan, “Burada özellikle şunun altını çizmek isterim. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil çünkü biz biraz önce Türk-İş’in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de Hak-İş’in masasında istişareleri yaptık, aldığımız bu görüşleri komisyona, genel müdüre ileterek sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım” dedi. Bakan daha sonra bakanlığa geçti. Bu kez girişte açıklama yaptı. Işıkhan, “Özellikle vurgulamak istiyorum. İşçi kesimi masada yok. Olmayabilir. Ancak ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak biraz önce Türk-İş’e giderek Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş’e giderek Hak-İş masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım. Biraz sonra da komisyona katılacağım. İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri komisyonda çalışma bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim” dedi. Işıkhan, sorular üzerine bir kez daha “rakam olmadığını” vurguladı.

‘MEMNUNİYET DUYUYORUM’

Herşeyin sosyal diyalog ortamında geliştiğini savunan Işıkhan, “Ben bundan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerin taleplerini, dileklerini komisyona yansıtma fırsatım olacak. Bu zaten benim en önemli görevlerimden bir tanesi” dedi. Bakan daha sonra da komisyon toplantısına katıldı. Toplantı da bir süre sonra sona erdi. Komisyonda bakanlıklar ile TÜİK sunum yaptı.

DİSK’TEN SERT TEPKİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün saat 15.30 itibariyle bakanlıktan kendileriyle bir görüşme talebi olmadığını belirtti. Bakan Işıkhan’ın “iki önemli sendika” diyerek sadece Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret etmesi konusunda da Çerkezoğlu, Cumhuriyet’e şunları söyledi:

“Bu yaklaşım doğru değil. Bakan sosyal diyalogdan söz ediyor. Sosyal diyalog mekanizmaları bellidir. Üçlü Danışma Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sosyal diyalog mekanizması içerisinde kimlerin olduğu da açık. DİSK bu mekanizmaların içerisinde var. Eğer sosyal diyalogdan söz ediyorsa bakan bu mekanizmaların üyesi olan konfederasyonlar belli. DİSK yıllardır buralarda yer alan bir konfederasyondur. Hepsine de katılıyoruz. Üçlü Danışma Kurulu toplanıyor işimizi bırakıp mutlaka katılıyoruz. Katkı veriyoruz. Eleştirilerimizi de söylüyoruz. Sosyal diyaloğun önemini çok net biliyoruz. Uluslararası sözleşmeler de bunun altını çizer. Çalışma Bakanını sosyal diyaloğun gereklerini göz ardı etmemeye çağırıyoruz.”