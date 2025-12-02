Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda tarihi değişiklik: 50 yıl sonra temsilci sayısı düşürülüyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını yeniden düzenlemek için çalışma başlattı. Yeni düzenlemede işçi ve işveren üyeler sabit kalacak, hükümet temsilcisi sayısı ise azaltılacak.

KOMİSYONUN YAPISI TARTIŞMA KONUSU

Geçen yıl TÜRK-İŞ, asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermişti. Bu tartışmaların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi gündeme geldi.

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere HAK-İŞ ve DİSK, komisyondaki temsil haklarının güçlendirilmesi taleplerini sürdürüyor. Bu talepler üzerine 21 Ekim’de Üçlü Danışma Kurulu toplanmıştı ve Bakanlık, komisyonun yapısıyla ilgili önemli adımlar atmayı planlıyor.

HÜKÜMET ÜYE SAYISI DÜŞECEK

Bakanlığın gündemindeki “ara formül” ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı değişiyor. Yeni düzenlemeye göre işçi ve işveren tarafı 5’er üyeyle temsil edilmeye devam edecek, hükümetin üye sayısı ise 1’e kadar düşürülecek.

TÜRK-İŞ’e sunulan düzenleme, komisyonda hükümeti temsil edecek üyenin hakem rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlığın çalışması TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu’nda kabul edilirse, TÜRK-İŞ’in komisyonda yer alması bekleniyor.

KOMİSYON YARIM ASIRDIR AYNI YAPIDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1974’ten bu yana 15 üyeden oluşuyor; her taraf (işçi, işveren, hükümet) 5’er temsilci gönderiyor. Bu yapı ile ülke genelinde tek bir asgari ücret belirleniyor.

Komisyon, Bakanlığın belirlediği başkanın yönetiminde, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

2025 yılı için asgari ücret, bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

İşverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonunu oluşturuyor.