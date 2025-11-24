Asgari ücret zammında kritik kulis bilgisi: Artış ne kadar olacak?

Milyonlar, önümüzdeki ay başlayacak 2026 asgari ücret görüşmelerini yakından takip ediyor. Zam oranları hem işçiyi hem ekonomiyi doğrudan etkileyecek.

2025 yılında asgari ücret net 22 bin 104 TL, brüt 26 bin 5 TL olarak belirlenmiş, işverene maliyeti ise yaklaşık 30 bin 621 TL’ye ulaşmıştı. Yeni yılda ücretlinin alacağı para, dolaylı yoldan pek çok kalemi de etkileyecek.

2026 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

2026 asgari ücret rakamı enflasyon oranına göre belirlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre asgari ücret 25 bin 640 TL olarak hesaplanıyor.

Geçen yıl olduğundan farklı olarak önceki senelerdeki gibi hedef enflasyon yerine yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre asgari ücret artışı yapılırsa olması muhtemel asgari ücret seviyeleri şu şekilde;

Yüzde 31 enflasyonla 28 bin 956 TL ,

enflasyonla , Yüzde 32 enflasyonla 29 bin 177 TL ,

enflasyonla , Yüzde 33 enflasyonla 29 bin 398 TL olacak.

Öte yandan komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, komisyon yapısı adil şekilde değiştirilmeden tekrar toplantılara katılmayacaklarını belirtiyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN SENARYOLAR

Sabah’ın haberine göre, kulislerde asgari ücret zammına ilişkin geçen yıl izlenen politika dile getiriliyor. Komisyon, 2024 yılında gerçekleşen enflasyon oranı yerine 2025 yılı için hedeflenen enflasyon verisini dikkate almıştı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın komisyon asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Kulislerde, bu yılda hükümetin sıkı para politikaları doğrultusunda hedeflenen enflasyona göre karar verebileceği öne sürülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara vurgu yapılarak, hükümetin yüzde 5-10 arasında refah payı verdiği hatırlatılıyor. Bu durumda asgari ücrete yüzde 20-25 seviyesinde zam yapılabileceği senaryosu öne çıkıyor.

Yüzde 20’lik zam halinde asgari ücret 26 bin 584 TL, yüzde 25 zam ile 27 bin 630 TL’ye çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETİN EKONOMİYE YANSIMALARI

Asgari ücret kıdem tazminatı tavanı, SGK idari para cezaları, engelli çalışan destekleri, doğum ve askerlik borçlanmaları, hizmet borçlanmaları, SGK teşvik limitleri, burs ve sosyal yardım kıstasları gibi pek çok kalem asgari ücret değişikliğinden doğrudan etkileniyor.