Ateşkes altını vurdu: Rekor fiyatlardan sert düşüş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın ve gümüş haftalardır süren yükseliş trendine ara verdi. Çarşamba günü 4 bin 59 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, yüzde 3'e yakın değer kaybı yaşadı.

Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla altın fiyatlarında düşüş görüldü.

İsrail ve Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla Gazze’de ateşkes anlaşmasına varması, Batı Asya’da tansiyonu düşürdü.

Ons altın, akşam saatlerinde 3 bin 942 dolar seviyesine kadar geriledi. Dünkü rekorunun ardından 117 dolar kaybeden ons altın, sabah 08.05 itibarıyla 3 bin 970 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Ons altında yaşanan sert düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın gece saatlerinde 5 bin 290 liraya kadar geriledi. Dün 5 bin 456 liraya yükselerek rekor kıran gram altın, ateşkes sonrası kısa sürede 166 lira düştü.

Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 337 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın fiyatı 5 bin 668 lirada seyrediyor.

GÜMÜŞTE DE KAYIP DERİNLEŞTİ Ateşkes anlaşması gümüş piyasasını da etkiledi. Dün 51,52 dolara yükselerek tarihi zirveyi gören ons gümüş, 46,68 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 49,54 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram gümüş dün 68,82 lirayla rekor kırdıktan sonra akşam 65,43 liraya kadar geriledi. Sabah seansında 66,48 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 331 TL

5 bin 331 TL Çeyrek altın: 9 bin 263 TL

9 bin 263 TL Cumhuriyet altını: 36 bin 853 TL

36 bin 853 TL Ons altın: 3 bin 959 dolar