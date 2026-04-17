ATO, ‘5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’ etkinliğini tanıttı: ATO’dan yapay zeka ile markaları bir araya getiren etkinlik

Ankara Ticaret Odası (ATO), Cermodern Flow Dijital Salon’da yaptığı basın toplantısıyla 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium’da yaşama geçirilecek olan “5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları” etkinliğini tanıttı. “Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor” sloganıyla, beyin ve yapay zeka tanımlarının ingilizce hali olan “Braind Conference” temasıyla yapılacak etkinliğe ilişkin izletilen sinevizyonun ardından basın açıklamasını, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptı.

‘TEKNOLOJİ, VARLIK VE REKABET MESELESİ HALİNE GELDİ’

Etkinliğin markalar ile yapay zekanın verimli gücünü bir araya getirmeyi amaçladığını aktaran Baran, “Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji değil. Bugün yapay zekâ; bir kalkınma modeli, bir rekabet gücü ve bir gelecek inşa aracıdır. Dünyanın en değerli şirketleri ve şehirleri bu dönüşümü merkeze alarak büyüyor” ifadelerini kullandı. Küresel ölçekte yaşanan dönüşüme dikkat çeken Baran, yapay zekâyı merkeze alan şirketlerin ve şehirlerin rekabette öne geçtiğini belirterek, “Bugün teknoloji sadece üretim süreçlerini değil; müşteriyi anlama, karar alma ve değer üretme biçimlerini de kökten değiştiriyor. Artık markalar için teknoloji bir destek unsuru değil, doğrudan varlık ve rekabet meselesi haline gelmiş durumda” dedi.

‘ANKARA, TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLABİLİR’

Ankara’nın teknolojik anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Baran, “Güçlü üniversitelerimiz, teknokentlerimiz ve kamu altyapımız var. Yapay zekâ; veriyi değere dönüştüren, üretimi hızlandıran ve tüm ekosistemi ileri taşıyan kritik bir kaldıraçtır. Ankara, bu alanda yeni nesil girişimlerin doğduğu, yüksek katma değerli üretimin yapıldığı ve küresel markaların çıktığı bir merkez olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Yapay zekânın sunduğu fırsatların yanında önemli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Baran, siber güvenlik, veri güvenliği ve etik konularının bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Dijital çağda güçlü olmanın yolunun yapay zekâ teknolojilerini etkin kullanmaktan geçtiğini belirten Baran, “Siber güvenlik artık en az fiziki sınırlar kadar önemli hale gelmiş durumda” dedi. Baran, yapay zekânın insan odaklı bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Yapay zekâ adil olmalı, şeffaf olmalı, insan onuruna hizmet etmeli. Toplumsal fayda üretmeli ve adil rekabeti desteklemelidir” ifadelerini kullandı. Baran ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin yüksek enerji ve su tüketimi gibi çevresel etkilerine de değinerek, sürdürülebilirlik perspektifinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

‘120’Yİ AŞKIN KONUŞMACI ETKİNLİKTE YER ALACAK’

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında 8 ayrı salonda 120’yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağını belirten Baran, etkinlikte paneller, eğitim programları ve uygulamalı deneyim alanlarının bulunacağını söyledi. Gençlere yönelik özel eğitim programları düzenleneceğini ifade eden Baran, katılımcıların yapay zekâ araçlarını kullanarak iş geliştirme konusunda uygulamalı eğitim alabileceklerini ve sertifika programlarına katılabileceklerini kaydetti. Etkinlik kapsamında ayrıca, Ankara Ticaret Odası'nın 2026 takviminde yer verdiği, Ankara'nın kültürel değerlerini yansıtan “Doku Ankara” dijital sergisi gibi özel deneyim alanlarının da yer alacağını belirten Baran, katılımcıların hem teknoloji, hem de kültürle iç içe bir deneyim yaşayacağını söyledi.