Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne operasyon: CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı!

17.04.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Uşak'ta "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı.

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı. 

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'ın yerine Uşak Belediye Başkanvekili görevini yerine getirecek adaylar için seçim yapıldı. CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili olarak seçildi. Peki, Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan kimdir? Hatice Terekeci Özkan'ın önceki görevleri neler?
Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçiminin 6 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Son dakika haberi... 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı.