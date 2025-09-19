Avrupa Birliği dijital Euro projesinde kritik adımı atıyor: Alternatif sistemler yolda!

Avrupa Birliği (AB), dijital Euro projesinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Cuma günü Kopenhag’da bir araya gelen AB maliye bakanları, Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli sistemlere alternatif olacak dijital Euro'da ortak yol haritasını belirlemeyi hedefliyor. Altı yıldır gündemde olan dijital Euro, Avrupa’nın enerji, savunma ve finans gibi kritik alanlarda bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak hız kazandı.

'KENDİ SİSTEMİMİZİ KURMALIYIZ'

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan İspanya Maliye Bakanı Carlos Cuerpo, Avrupa’nın dijital ödemelerde dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini vurguladı:

Bağımlılığı azaltmak için kendi dijital ödeme sistemimizi kurmalıyız. Bu, hızla ilerleme kaydetmemiz gereken önemli bir alan.

YASAL DÜZENLEME SÜRECİ SÜRÜYOR

Siyasi düzeyde geniş destek bulan dijital Euro için gerekli yasal düzenleme henüz Avrupa Parlamentosu’ndan geçmedi. Parlamento, bazı detayların netleşmesi gerektiğini savunuyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise mevzuatın önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, internet üzerinden alışverişin giderek arttığını hatırlatarak Avrupa’nın bağımsız bir dijital ödeme sistemine acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.

VİSA VE MASTERCARD’A ALTERNATİF

AMB’nin planına göre dijital Euro, merkez bankası güvencesi altında dijital cüzdan şeklinde kullanılabilecek. Böylece Visa, Mastercard ve PayPal gibi ABD merkezli şirketlere olan bağımlılık azalacak. Halihazırda bazı AB ülkelerinde ulusal dijital ödeme sistemleri bulunuyor, ancak tüm birlik genelinde geçerli ortak bir sistem yok.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENDİŞELER

Avrupa Komisyonu Haziran 2023’te dijital Euroya ilişkin yasa teklifini sunmuştu ancak süreç yavaş ilerliyor. Bazı milletvekilleri ve bankacılar, dijital Euro'nun bankacılık sektöründen pay alabileceği ve ani dijital para çekilişleriyle finansal istikrar riskleri yaratabileceği konusunda kaygı duyuyor. Parlamento onay verdikten sonra AMB’nin dijital Euro'yu hayata geçirebilmesi için yaklaşık 2,5–3 yıla daha ihtiyacı olacağı belirtiliyor.

'STRATEJİK ÖZERKLİK İÇİN KRİTİK'

Dombrovskis, projenin sadece teknolojik bir adım değil, Avrupa’nın stratejik bağımsızlığı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı: