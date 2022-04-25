Avrupa borsaları düşüşle açıldı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 10:42

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalışla 447,9, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,07 düşüşle 13.990 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49 azalarak 7.409 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 değer kaybıyla 6,494 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 azalışla 8.620 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 düşüşle 24.051 puanda bulunuyor.

Analistler, pay piyasalarında jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi ve şirket bilançoları ile oynaklığın artabileceği bildirdi.

"OYNAKLIK ARTABİLİR"

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında derinleşen enerji krizi ve bu kapsamda artmaya devam eden enflasyonist baskıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) para politikasında beklenenden daha hızlı sıkılaşmanın dillendirilmeye başladığını kaydetti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta bankanın yıl sonundan önce faiz artırımına gidebileceğini, varlık alımlarının ise üçüncü çeyrek sonunda bitirilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Bankanın eylül ayına kadar 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirileceği fiyatlanıyor.

Öte yandan Fransa'da ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugünün veri gündeminde ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.