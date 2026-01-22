Avrupa’dan Trump’a 'Grönland' misillemesi: Ticaret anlaşması donduruldu!

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP’nin resmi olarak AB-ABD ticaret anlaşmasını süresiz biçimde askıya aldığını duyurdu.

“BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMADI”

Uluslararası Ticaret Komitesinin, AB-ABD anlaşmasıyla ilgili çalışmalarını dondurma kararı aldığını belirten Lange, “Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehlikede. İşleri her zamanki gibi yapmaya devam etmek imkansız. Grönland ve Danimarka ile Avrupa’daki müttefiklere yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ ULUSLARARASI TİCARET KOMİTESİNİN YETKİSİNDEYDİ

AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yasal metnin Avrupa Parlamentosu süreci ile üye ülkelerle yürütülen müzakereler, AP Uluslararası Ticaret Komitesinin görev alanında bulunuyordu.

AP’DEKİ SİYASİ GRUPLARDAN ORTAK TEPKİ

Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ile Avrupa’yı Yenile (Renew Europe) gruplarının başkanları da Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki göstermişti. Söz konusu gruplar, bu koşullar altında uzlaşılan anlaşmanın onaylanmasının mümkün olmadığını açıklamıştı.

AB-ABD TİCARET ANLAŞMASININ ARKA PLANI

Trump, Temmuz 2025’te İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlandığını duyurmuştu. Açıklamaya göre anlaşma kapsamında AB ülkeleri, ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken, ABD’nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı belirtilmişti.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyordu.