Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:59

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:59

Avrupa Bölgesi'nde açıklanacak olan eylül ayı faiz kararı piyasanın odağında yer alırken gözler Lagarde'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Avrupa Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 17 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.