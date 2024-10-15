Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlularına fırsat! 60 ay yapılandırma başladı: Kamu bankaları öncülük ediyor...

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 15.10.2024 - 14:17

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırması başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yapılandırmada öncülük ederken, Akbank ve İş Bankası da özel bankalar arasında ilk uygulamayı başlatanlar oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kararıyla 60 aya kadar yapılandırma imkânı sunuluyor. Kredi kartı borcu olanlar, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemedikleri takdirde, borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebiliyor.

YAPILANDIRILAN BORÇ MİKTARI 1 MİLYARI TL'Yİ AŞTI

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta yapılandırılan borç miktarı 1,5 milyar TL'ye ulaştı. Akbank, ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma sunarken, 60 ay vadeli kredi kartı yapılandırmasını da başlattı. Merkez Bankası'nın referans faiz oranı dikkate alınarak, faiz oranları belirlenecek. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak oranlar, borç tutarına göre farklılık gösterecek. Örneğin, 25 bin liranın altındaki kredi kartı borçları için faiz oranı yüzde 3,50 olacak.

Yapılandırmaya başvurabilmek için bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinde 30 gün süreyle ödenmeyen borçlar dikkate alınıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasında şu an yüzde 3,11 faiz uygulanmakta.