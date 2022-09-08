Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:11

Avrupa Birliği'nin (AB) doğalgaza tavan fiyat uygulamayı da içeren tedbirlerini açıklamasının ardından, Avrupa'da ekim vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 200 Euro'nun altına indi.

Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 Euro'ya kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan doğalgaz kontratlarının fiyatı ise dün 213,9 Euro'dan kapanmıştı.

Gaz kontratlarının fiyatı bugün sabah saatlerinde 192,9 Euro'ya kadar geriledikten sonra TSİ 11.56'da 199 Euro'dan işlem gördü.

Böylece Avrupa'da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 7, zirve yapan 26 Ağustos tarihine kıyasla da yüzde 43 civarında gerilemiş oldu.

Gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde ise 54 Euro seviyesinde bulunuyordu. Böylece son 1 yılda Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 4 kat artış gösterdi.

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu konuyu ve ilave önlemleri görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, yarın Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Öte yandan, Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğalgaz akışını süresiz durdurmuştu.