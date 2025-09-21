Piyasa Katılımcıları Anketi'nin paylaşılmasının ardından Eylül ayı enflasyon oranı beklentisi belli oldu. Peki, Aylık enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Eylül enflasyon beklentisi nedir?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Eylül ayı enflasyonu 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşmiştir.