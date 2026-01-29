Bakan Bayraktar açıkladı: Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin merak edilen soruya açıklık getirdi. Bayraktar, uygulanan destek programının sürdüğünü belirterek, şubat ayında haneleri etkileyecek yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.

'ŞUBATTA ZAM YOK'

Bakan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarında devlet desteğinin devam ettiğini vurgulayarak, mevcut fiyat politikasında kısa vadede bir değişiklik öngörülmediğini ifade etti. Bu kapsamda, vatandaşların şubat ayında doğalgaz ve elektrik tarifelerinde artışla karşılaşmayacağı bildirildi.

Bayraktar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe şubatta zam yok" ifadelerini kullandı.