Bakan Bayraktar'dan doğalgaz açıklaması: 'Bu gaza ihtiyacımız var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgazda ana tedarikçilerinden İran’ın gaz sevkiyatının sürdüğünü açıkladı.

Bayraktar, enerji arz güvenliğini uygun maliyetle sağlamanın önemine değinerek, “Bunu da belirsizliklerin had safhada olduğu bir bölgede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Son beş yılda bile pandemi, iklim ve tedarik zincirleri krizlerinin yanı sıra bölgemizde bir savaşın ardından başka bir savaş çıktı” dedi.

'BU GAZA İHTİYACIMIZ VAR'

İsrail-İran geriliminin enerji arzına yönelik risklere de işaret eden Bayraktar, “İran, Türk pazarı için ana doğalgaz tedarikçilerinden. Eskiden petrolde de ana tedarikçilerdendi. Hala doğalgaz tedarik ediyorlar. Bu gaza ihtiyacımız var. Talebimiz muhtemelen bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşacak ve 60 milyar metreküp oldukça büyük bir miktar. Avrupa’da en çok gaz tüketen dördüncü ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye pazarına bu gazı sağlamak için ilave hacimlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.