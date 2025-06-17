Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Enerji fiyatları artabilir!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların Türkiye’nin enerji arz güvenliğini tehdit etmediğini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin iç talebi karşılayacak düzeyde petrol ve doğalgaz tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak enerji fiyatlarının artmaya devam edebileceğini ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayraktar, Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak sevkiyatın olası bir şekilde kesintiye uğraması halinde, Türkiye’nin toplam petrol arzının yüzde 20’sini oluşturan Körfez kaynaklı ham petrolü başka kaynaklardan temin etmesi gerekeceğini de belirtti.

BRENT PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Sektör uzmanları çatışmaların küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi durumunda Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında yeni artışlar yaşanabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarının jeopolitik gelişmelere oldukça duyarlı olduğunu vurgulayarak bu tür açıklamaların zam beklentisini artırabileceğine işaret ediyor.