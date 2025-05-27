Bakan Bayraktar 'Desteğe devam edeceğiz' demişti: Elektrik faturalarında devlet desteğine sınırlama!

Elektrik faturalarında yeni sistem yürürlüğe girdi. Artık devlet desteği, abonelerin aylık tüketim miktarına göre kademeli olarak uygulanacak. Belirlenen sınırın üzerindeki tüketimlerde destek kalkacak, altındaki kullanıcılarsa destek almaya devam edecek.

KONUTLAR İÇİN TÜKETİM SINIRI BELİRLENDİ

Konut aboneleri aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin altındaysa devlet desteği devam edecek. Bu sınırın üzerindeki tüketimde destek kaldırılacak. Ortalama aylık tüketim yaklaşık 200 kilovatsaat olurken, 417 kWh üzeri tüketim aylık yaklaşık 1047 TL fatura anlamına geliyor.

TİCARET VE SANAYİ ABONELERİNDE YILLIK SINIR BELLİ OLDU

Ticari ve sanayi aboneleri için yıllık tüketim limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu sınırı aşanlarda faturalar yüzde 11’e varan oranda artış gösterebilir. Ayrıca Piyasa Takas Fiyatı baz alındığında destek dışı faturalar yüzde 93’e varan zamlarla karşılaşabilir.

KİMLER DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK?

2024 yılı toplam tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan konut aboneleri desteği sürdürmeye devam edecek. Günlük 8 kWh altındaki tüketimlerde destek oranı yüzde 60, üzerindekilerde yüzde 40 olarak uygulanacak.

TÜKETİMİNİ DÜŞÜRENLER YENİDEN DESTEK ALABİLECEK

Tüketimini sınırın altına çeken aboneler 2026 yılında tekrar devlet destekli tarifeye geçiş yapabilecek. Bu düzenleme, enerji tasarrufu yapan kullanıcıları da kapsıyor.

'TÜKETİMLERİ YÜKSEK OLSA DAHİ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 20 Şubat 2025 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "1.2 milyon aboneyi 2024 yılı tüketimlere göre belirleniyor. Konuya tüketim olarak bakıyoruz. İstisna gruplarını tanımlayarak, istisna kapsamına aldık. Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan vatandaşlarımız olabilir. Tüketimleri yüksek olsa dahi desteğe devam edeceğiz" ifadelerinde bulunmuştu.