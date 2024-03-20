Bakan Işıkhan: "Emekliler başımızın tacı, refah düzeyimiz arttıkça gelirleri de artacaktır"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kütahya'da bulunan ; AKP’nin Zafer Meydanı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Emekliler hakkında açıklamarda bulunan Işıkhan,
'REFAH SEVİYESİ ARTTIKÇA EMEKLİ GELİRİ DE ARTACAK'
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlayacağız. Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe de inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız." açıklmasında bulundu.
EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ 6 BİN TL ALTINDA GELİRE SAHİP
Geçtiğimiz aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25'lik artış ise çalışan memur maaşı ve emekli memur maaşı arasında makası hiç olmadığı kadar artırmıştı.
Son olarak Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)'nun Şubat ayı için yayımladığı açlık sınırı raporunda; bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması toplamı16 bin 257 Türk Lirası olarak belirlenmişti
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