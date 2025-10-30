Bakan Şimşek ve Babacan bir araya geldi: İkilinin ne konuştuğu ortaya çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Resepsiyonun ardından eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir araya gelmesi dikkat çekti.

Babacan, son dönemde yeniden AKP’ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelmişti. Ülkeyi yönetmeye talip olduklarını belirten Babacan, hem AKP hem CHP kanadını televizyonlarda eğitim politikalarını tartışmaya davet etmişti.

SOHBETİN ODAĞINDA ENFLASYON VE İŞÇİ MALİYETİ VARDI

Gazeteci Muhammed Vefa, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ikilinin sohbetine dair detayları aktardı: