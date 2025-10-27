Bakan Tekin gençleri, gençler yönetimi işaret etti! Pakistan'dan Türkiye'ye ekonomi dersi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 24 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada "Türkiye'de gençlerimiz Pakistan hakkında daha fazla bilgi sahibi olsun, kardeşlik bağımızı daha iyi anlasın diye bilinç geliştirme çabası içerisindeyiz" sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ancak Pakistan, resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden Türk gençlerinden ziyade ekonomi yönetiminin öğrenebileceği çok şey olduğu yorumları dikkat çekti.

Nüfusunun büyük bölümü tarımla geçinen ve ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanan Pakistan, sıkı para politikası uygulamasıyla enflasyonu kontrol altına almayı başardı. Üstelik bunu Keşmir bölgesi nedeniyle Hindistan'la yıllardır yaşadığı gerginlik ve her an sıcak savaşa girme ihtimali altında gerçekleştirdi. Türkiye ise çok daha gelişmiş bir ekonomiye ve istikrarlı bir güvenlik ortamına sahip olmasına rağmen enflasyonla mücadelede zorlanıyor.

POLİTİKA FAİZLERİ ARASINDAKİ FARK

Pakistan, 2021 Ağustos ayında yüzde 7 seviyesinde olan politika faizini artırmaya başladı. 2023 Haziran'da faiz yüzde 22'ye yükseltilerek en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 Mayıs ayından itibaren ise faiz yüzde 11 seviyesine indirildi.

Türkiye'de ise politika faizi çok daha dalgalı bir seyir izledi. 2021 Ağustos'ta yüzde 19 olan faiz, 2023 Mayıs'ta yüzde 8.5 seviyelerine düşürülmüştü. 2024 Mart ayında ise yüzde 50'ye kadar çıkarılan politika faizi, aralık ayında yüzde 47,5'a düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarında art arda yapılan faiz indirimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 2025 Nisan ayındaki toplantıda kesintiye uğradı ve faiz yeniden yüzde 46'ya yükseltildi. Temmuz ayına kadar sabit kalan faiz, ardından önce yüzde 43'e, eylülde yüzde 40,5'e ve geçen hafta yapılan toplantıyla yüzde 39,5'e indirildi.

ENFLASYONDA ARADA UÇURUM VAR

Pakistan'ın son beş yıllık enflasyon verileri, uygulanan politikanın başarısını gözler önüne seriyor. Eylül 2020'de yüzde 9,04 olan enflasyon, Mayıs 2023'te yüzde 37,97'ye çıkarak en yüksek seviyesini gördü. Ancak bundan sonra hızla düşüşe geçen enflasyon, Nisan 2025'te yüzde 0,3'e kadar geriledi. Eylül ayında açıklanan son verilere göre Pakistan'da enflasyon yüzde 5,6 seviyesinde.

Türkiye'de ise durum hayli farklı. Eylül 2020'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 11,74 olan enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 85,51'e fırladı. Düşme eğilimine giren enflasyon, Mayıs 2024'te yeniden yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Son açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye'de enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde seyrediyor.