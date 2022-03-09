Balık fiyatlarına zam! 'Daha da artabilir'
Samsun’da balıkçılar, hava şartlarının da etkisiyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.
Karadeniz’in balık ambarı Samsun’da soğuk hava ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle teknelerin bir kısmı denize açılamazken, balık çeşitlerinde ve bolluğunda azalma yaşandı.
Balık satıcısı Onurcan Köse, “Havalar soğudu, yakıt fiyatları da arttı. Balıkçı kayıklarının çoğu denize açılamadı. Bu olumsuzluklara rağmen fiyatlar yine de uygun. Hamsi kilo 25, mezgit 20, istavrit 25, barbun 20, somon 70, levrek 90 ve çipura da 75 TL. Fiyatlar bizce gayet uygun. Havalar böyle giderse balık fiyatlarında artış olabilir. Bu fiyatlardan balık alıp, dondurucuya koyabilirler. Vatandaşlar en çok mezgit ve hamsi tüketiyor. 15-20 gün sonra sezon bitecek. Vatandaşlar sezon bitmeden mevsim balığı yemek istiyor. Hamsi ve istavriti dondurucuda saklayabilirler ama mezgidi saklayamazlar. Mezgit diğer balıklara göre daha nazik olduğundan dolaba girmez” dedi.
“GEÇEN HAFTAYA GÖRE FİYATLAR 5-10 TL ARTTI”
Fiyatların geçen haftaya göre artış gösterdiğine değinen balık satıcısı İsmet Akpınar ise şunları söyledi:
“Sezonumuz iyi geçmeye devam ediyor. Hala ucuz balık satıyoruz. Vatandaşlar en uygun protein olan balığa rağbet gösteriyor. Mezgit, hamsi ve istavriti bolca satıyoruz. Bu balıklar hem bol hem de ucuz olduğundan daha çok tüketiliyor. Fiyatlar geçen haftaya göre biraz zamlandı. Bunda hava şartları ve yakıt fiyatları etkili oldu. Geçen hafta 15 TL olan mezgit ve barbun bu hafta 20 TL, 20 TL olan hamsi 25 TL ve 20 TL olan istavritin fiyatı da 25 TL’ye çıktı.”
“ŞARTLARA VE DİĞER ÜRÜNLERE GÖRE BALIK DAHA UCUZ”
Hava şartları ve yakıt ücretlerine göre balık fiyatlarının normal olduğunu belirten vatandaşlar, “Bizce balık fiyatları normal. İstanbul ve diğer illerde balık fiyatları Samsun’a oranla daha pahalı. Burası Karadeniz, yakıt ve hava şartlarına rağmen balık fiyatları kırmızı et ve tavuğa göre daha uygun. Ben tirsi aldım. Kilosu 30 TL. 2 tane tirsi aldım 15 TL’ye karnımı doyuracağım. Bizler de fiyatların daha ucuz olmasını isteriz ama bir de bu balıkların hangi zor şartlarda tutulduğunu, balıkçılara sormak lazım” dediler.
İlgili Haberler
- Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle limana demirledi
- Rusya Ukrayna krizi balık fiyatlarını da vurdu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
- İstanbul'da akılalmaz yolculuk: Örümcek adam gibi asıldı
- İstanbul'a kar giriş yaptı!
- Direğe kafa attı, neye uğradığını şaşırdı
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
En Çok Okunan Haberler
- Biden'ın adı, vampir mürekkep balığı fosiline verildi
- MHK'de deprem bitmiyor! Kalkavan istifa etti...
- TCMB'de olağan genel kurul tarihi belli oldu
- Öğrenci servisi takla attı: Ölü ve yaralılar var
- Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor bağış
- Seray Sever'in acı günü
- Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü
- Göztepe'de Stepjan Tomas dönemi resmen başladı
- DİSK İzmir’de tam kadro alanlara iniyor
- YÖK'ten 'kar yağışı' açıklaması