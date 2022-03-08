Balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle limana demirledi
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava koşulları sebebiyle denize açılamıyor.
Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle limana demirledi.
Teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yaparak yağışın dinmesini bekliyor.
Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle balık fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmazken, balıkçılar umudunu havaların düzelmesine bağladı.
Tezgahlarda hamsinin kilogramı 30, mezgitin kilogramı 35, istavritin kilogramı ise 30 liradan satılıyor.
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