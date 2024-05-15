Bankacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş uygulama! Esnafa geriye dönük faiz şoku

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:35

Güncelleme: 15.05.2024 - 13:35

AKP iktidarı ekonomik çöküşten çıkabilmenin bedelini emeklilere ve emekçilere ödetmeye devam ederken bu kez de aldığı kararla esnafı şok etti.

Halk Bankasından esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifleri aracılığı ile 60 ay vadeli kredi alan yüzbinlerce küçük esnafa SMS gönderilerek faiz oranlarının güncellendiği bildirildi.

Gelen mesajın, bundan sonra kredi alacaklar için geçerli olacağını düşünen yüzbinlerce kredi borçlusu esnaf bu düşüncelerinin doğru olmadığını ve yeni faizlerin kendilerini de kapsadığını öğrenince şok geçirdi.

Kredi taksit vadesi geldiği için Halk Bankasına gidenler de ellerindeki geri ödeme planının çok üzerinde bir taksitle karşılaştılar.

FAİZLER İKİ KAT ARTIRILDI

Esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatiflerinin üyelerine gönderdiği SMS'lerde “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeni ile kullanılan kredilerin faiz oranları Halk Bank tarafından güncellenmiştir” denilerek geriye dönük yeni faiz oranları üyelere bildirildi.

Kooperatif kredileri 60 ay yani 5 yıl vadeli olarak verildiğinden 2021 yılı başında kredi kullananlar ve halen borcu bulunanlar da kalan borçlarını yeni faizler üzerinden ödeyecekler. 2021 yılı ve sonrasında kredi kullananlara vadelerine göre de farklı oranlar uygulanacak.

“Sayın üyemiz; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle kullanılan kredilerin faiz oranları Halkbank tarafından güncellenmiştir” denilen mesajın devamında esnafın kredi kullanırken hangi oranda faizlendirildiği ve bu faizlerin yeni uygulanacak oranlarına da yer verildi.

Buna göre; yüzde 7,5 faiz ile kredi alanların geriye dönük yeni oranı yüzde 17 olarak belirlenirken, yüzde 8,5 ile kredi alanlar yüzde 18 ile, yüzde 9,5'den alanlar yüzde 21'den, yüzde 12,5 dan ve yüzde 15 den alanlar, yüzde 24, yüzde17,5 dan alanlar, yüzde 25, yüzde 20'den alanlar yüzde 26, yüzde 22,5'dan alanlar, yüzde 27, yüzde 24'den alanlar yüzde 28 ve kredisini yüzde2 5 faiz üzerinden alanlar, yüzde 29'luk yeni oranlar üzerinden geri ödeyecekler.

Mesajda uygulamanın 1 mayıs 2024 den geçerli olduğu da yer aldı.

"EKONOMİK ÇÖKÜŞÜN İTİRAFIDIR"

Halk Bankası’nın kredi kullanan esnafın kredi faizlerini geriye dönük yükseltmesini Cumhuriyet’e değerlendiren, iktisatçı, Prof. Dr. Aziz Konukman şunları kaydetti:

"Bunu ne ben ne bir başka iktisatçı ya da dünya genelinde bir ekonomistin değerlendirebileceğini sanmıyorum. Hiçbir öğretide bunun yerini bulamazsınız. Bunun tek bir değerlendirmesi ve adı olabilir, o da bunun adı ekonomik çöküşün manşetlik bir itirafı ve hatta manşetlik bir skandaldır. AKP iktidarı gerçekten manşetlik bir karara imza atmıştır. Bu karar, Türk bankacılık tarihinde görülmemiş bir karardır. Bu karar, ‘ NAS var nas ‘ denilerek başlayan bir sürecin finalidir. Ayrıca bu karar Halk Bank’ın ne durumda olduğunun çok açık bir göstergesidir. Kamu bankaları talanla maalesef sıfırı tüketmiştir. Bu kararın yargıya taşınması gerekir. Ancak yüzbinlerce borçlu esnafa öncülük edilerek de bu iş çözülebilir. Bu nedenle CHP Genel Başkanına bir çağrıda bulunuyorum ve derhal bir esnaf mitingi öneriyorum. Bankaların içini boşaltan, kamu kaynaklarını yandaşa aktarıp ülkeyi krize sokan AKP bu çöküşün bedelini emekliye, emekçiye, köylüye ve şimdi de esnafa ödetmeye kalkıyor. Bu kabul edilemez, esnaf yalnız başına bırakılamaz, esnafa yargıya gidin denilemez. Kurtuluşun tek yolu başta CHP olmak üzere tüm muhalefetin esnafın yanında durması ve yüzbinlerin önüne düşmesidir."

AKP iktidarı iş yeri kapatmalarının TÜİK verilerine yansımaması için şubat ayında da, kredi kullanmış ancak kredi borcu bitmeden işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa yüzde 7,5 ile verdiği krediyi yüzde 58 faizle geri ödetmeye başlayarak cezalandırmış, 3 ay içinde yeniden vergi kaydı yaptıranların bundan muaf tutulacağını duyurmuştu.

Bu nedenle Türkiye genelinde binlerce esnafın vergi kaydını sildiremediği, TÜİK verilerine de kapanan gerçek iş yeri sayısının yansımadığı biliniyor.