Kredi kartlarına 'ek sıkılaştırma' gelecek mi? Fatih Karahan açıkladı

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:08

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunun sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karahan, "Kredi kartı faizlerinde ilave sıkılaşma olabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi.

TCBM Başkanı Karahan, şunları kaydetti:

"Kredi kartı konusunda, sadece azami faizleri düzenleme yetkimiz alanında. Faiz konusunda yakın dönemde bir ayarlama yaptık. Gelen veriler, bunun epey bir makulleştirdiğini söylüyor. Her türlü kredi gelişmelerini yakından takibe diyoruz. Şu aşamada ben ek bir önleme ihtiyaç duyulacağını düşünmüyorum. Talep konusunda biz ek sıkılaşmayı mart ayı sonunda yaptık. Bizim elimizdeki veriler, kredi kartı ile yapılan harcamalar zayıflamayı işaret ediyor. Saha gözlemlerimiz var. Kapsamlı bir ekibimiz var. Epey nabız tutuyoruz. Gelen işaretler talepte dengelenmenin başladığını gösteriyor."