Bankalar Birliği: MB Başkanı parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını açıkladı
Bankalar Birliği, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erkan'ın parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını belirttiği bildirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ile bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini açıkladı. Çakar, bankacılık sektörünün dirençli ve sağlıklı bir yapıda olduğunu, paydaşlarına güven verdiğini, uluslararası yüksek standartlarda hizmet gördüğünü, ekonomi politikalarının ilgili tüm kesimlere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Düşük enflasyonun sağladığı öngörülebilir faaliyet ortamının ve uluslararası kabul görmüş düzenlemelerin bankacılık sektörünün TL cinsinden büyümesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Çakar, bu sayede büyümenin sürdürülmesi için elzem olan; istihdam sağlayan ve cari işlemler açığını azaltan nitelikli yatırımların, katma değeri yüksek olan üretimin, dünya piyasalarında rekabetçi ihracatın finansmanına dolayısıyla insanımızın refahının artmasına daha fazla katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Öte yandan, görüşmenin ardından Türkiye Bankalar Birliği de bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“TCMB Başkanı Sayın Erkan, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaştırma sürecine başlanıldığını belirterek, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar tüm ekonomik aktörlerin üzerine düşen görevleri yerine getirme konusunda kararlı bir duruş sergileyeceklerinden emin olduğunu ifade etmiştir.”
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