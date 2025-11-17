Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 30 bin TL promosyon veren o banka açıklandı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Kasım ayı itibarıyla emekli maaşlarına yönelik banka promosyonları güncellendi. Bankalar, emekli maaşını kendi hesaplarına taşıyan müşterilerine farklı tutarlarda nakit promosyon sunarken, bazı koşulları sağlayanlara ekstra avantajlar da sağlıyor.
EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?
2025 Kasım ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği merak konusu. Bankalar arasındaki farkları takip eden emekliler, güncel promosyon tutarlarına göre hesaplarını taşıyabiliyor. İşte bankaların 2025 yılı Kasım ayı güncel promosyon tutarları.
EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR
YAPI KREDİ
Toplam Promosyon: 30.000 TL
Dönem: 19 Eylül - 30 Kasım 2025
Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Toplam Promosyon: 29.500 TL
Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 15.500 TL
- 10.000-14.999 TL: 21.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 24.500 TL
- 20.000+ TL: 29.500 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Promosyon: 25.000 TL
Dönem: 1-30 Kasım 2025
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: 10.000 TL (kart harcaması, avans, sigorta)
AKBANK
Toplam Promosyon: 30.000 TL
Dönem: 1-30 Kasım 2025
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: 15.000 TL (fatura talimatı, davet, kart harcaması)
İŞ BANKASI
Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Promosyon: 12.000 TL
Vade: 3 yıl peşin
HALKBANK
Promosyon:
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
VAKIFBANK
Promosyon:
- 0-10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)
- 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL