Bankalar yeniden yarışta: Emekliye 30 bin TL promosyon veren o banka açıklandı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
17.11.2025 12:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Emekli Promosyonu rekabeti kasım ayında zirveye ulaştı. Bankalar, maaşını taşıyan müşterilerine sundukları ekstra avantajlar ile cazip teklifler sunuyor. Kasım 2025'te en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Maaşınızı taşıyan emeklilere en cazip nakit avantajı kaç TL'ye ulaştı? Promosyon fırsatlarından yararlanmak için ek bir koşul gerekiyor mu? İşte tüm ayrıntılar...

Kasım ayı itibarıyla emekli maaşlarına yönelik banka promosyonları güncellendi. Bankalar, emekli maaşını kendi hesaplarına taşıyan müşterilerine farklı tutarlarda nakit promosyon sunarken, bazı koşulları sağlayanlara ekstra avantajlar da sağlıyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

2025 Kasım ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği merak konusu. Bankalar arasındaki farkları takip eden emekliler, güncel promosyon tutarlarına göre hesaplarını taşıyabiliyor. İşte bankaların 2025 yılı Kasım ayı güncel promosyon tutarları.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

YAPI KREDİ

Toplam Promosyon: 30.000 TL

Dönem: 19 Eylül - 30 Kasım 2025

Temel Promosyon:

  • 0-9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL
TÜRKİYE FİNANS

Toplam Promosyon: 29.500 TL

Temel Promosyon:

  • 0-9.999 TL: 15.500 TL
  • 10.000-14.999 TL: 21.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 24.500 TL
  • 20.000+ TL: 29.500 TL
GARANTİ BBVA

Toplam Promosyon: 25.000 TL

Dönem: 1-30 Kasım 2025

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: 10.000 TL (kart harcaması, avans, sigorta)

AKBANK

Toplam Promosyon: 30.000 TL

Dönem: 1-30 Kasım 2025

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: 15.000 TL (fatura talimatı, davet, kart harcaması)

İŞ BANKASI

Temel Promosyon:

  • 0-9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK

Temel Promosyon:

  • 0-9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI

Promosyon: 12.000 TL

Vade: 3 yıl peşin

HALKBANK

Promosyon:

  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL
VAKIFBANK

Promosyon:

  • 0-10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)
  • 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL
İlgili Konular: #Emekli #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları