Bankaların net kârı 8 ayda yüzde 420 arttı

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Ağustos 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" rapora göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 12 trilyon 699 milyar 119 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 483 milyar 656 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 37,8 oldu.

Ağustosta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 35,9 artarak 6 trilyon 661 milyar 162 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 40,8 yükselerek 2 trilyon 79 milyar 464 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,38 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta 2021 sonuna göre yüzde 45,9 artarak 7 trilyon 739 milyar 399 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 60,3 artışla 1 trilyon 144 milyar 109 milyon liraya ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,69 seviyesinde gerçekleşti.

ERDOĞAN: BENİM EN BÜYÜK SAVAŞIM FAİZLE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirim kararı küresel piyasalarda da yankı bulmaya devam ediyor. TL ise yılbaşından bu yana yüzde 30'un üzerinde değer kaybı yaşadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21'inci Olağan Genel Kurulu konuşmasında, "En büyük savaşım faizle, en büyük düşmanım faizdir" dedi.

“Faizi yüzde 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez, bunun daha da inmesi lazım” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Merkez Bankamızla konuştuk konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunun daha da inmesi gereğini telkin ediyorum” ifadelerini kullandı.