Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net karı 2022 Temmuz'da yıllık bazda yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207,8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.
Sektörün net kârı temmuzda yıllık yüzde 505 artışla 38,7 milyar TL'ye yükseldi.
BÜYÜKLÜK 12 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla 12,3 trilyon TL oldu. 2021 aynı dönemde bu rakam 6,71 trilyon lira olmuştu.
Toplam krediler temmuz itibarıyla 6,51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3,88 trilyon liraydı.
Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,42 oldu, 2021 Temmuz'da bu oran yüzde 3,71'di.
Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 ve çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 14 oldu.
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