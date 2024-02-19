Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi verilen emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında geçerli olacak bayram ikramiyesini duyurdu. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:23
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? sorusu emekliler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi verilen emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. Peki, Bayram ikramiyesi  ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere ikramiye süreci 2018 yılında bin TL olarak verilmeye başlanmıştı. Ardından 1200 TL’ye çıkarılmıştı ve 2 bin liraya kadar yükselmişti. Yapılan yüzde 50 zamla birlikte emekli ikramiyeleri 3 bin TL’ye çıkarılmış oldu. Emekliler hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için toplam 6 bin TL ikramiyeyi hesaplarında görecek. Ancak zamlı ikramiyeler için önce yasal düzenleme gerekiyor. Emekliye ikramiye düzenlemesinin yargı paketi içerisinde gelmesi bekleniyor. Bu hafta komisyon görüşmeleri yapılacak. Kanun teklifi görüşmeleri sırasında yargı paketine bu madde eklenecek. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin tamamlanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte yasalaşacak.

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BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 10 Nisan’da, hemen Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında ilk ödemenin yapılması bekleniyor.

Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesinde 10-15 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.


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