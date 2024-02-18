Müjde dediler ama... 6 yılda emeklinin ikramiyesi ne kadar değişti?

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:25

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifte yer alan maddelerden biri de emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ödemelerle alakalı.

Teklife göre bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacak.

"İŞTE SİZ BAYRAM MÜJDESİ"

Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesi ile ilgili çarpıcı bir gerçeği paylaştı.

"İşte size bayram ikramiyesi müjdesi" diyen Çelik, "Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına gerileyecek" bilgisini paylaştı.

"(Bayram ikramiyelerinde) Yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var!" ifadesini kullanan Çelik, şunları söyledi:

"10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak! Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi! Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla! Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir!"