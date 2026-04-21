Bayram ikramiyesinde takvim netleşiyor: Emeklilerin gözü o tarihlerde

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesi, 2026 yılında da uygulanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ödeme sistemi kapsamında milyonlarca hak sahibi bu ödemeden yararlanıyor. Ramazan Bayramı ödemelerinin ardından gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE İKRAMİYE BEKLENTİSİ

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi doğrultusunda bayramın 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermesi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ise bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Önceki yıllarda yapılan artışlarla birlikte 4.000 TL seviyesine yükselen bayram ikramiyesinin bu yıl da aynı tutar üzerinden ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi açıklama henüz yapılmazken, geçmiş yıllardaki ödeme takvimi sürece dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bayram ikramiyelerinin genellikle bayramdan önceki günlerde kademeli olarak hesaplara yatırıldığı biliniyor.

Bu doğrultuda 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren emekli tahsis numarasına göre aşamalı şekilde ödenmesi öngörülüyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK kapsamında yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri yalnızca emeklileri değil, farklı hak sahibi grupları da kapsıyor.

Ödemeden yararlanacak kesimler şu şekilde sıralanıyor:

Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri

İş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular

ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Bayram ikramiyesi ödemeleri için hak sahiplerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Ödemeler, maaş alınan banka hesapları üzerinden otomatik olarak yatırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından yapılacak resmi açıklamalarla birlikte ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor. Sürecin bayram öncesinde tamamlanması hedefleniyor.