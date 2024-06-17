Bayramda yabancı turist otelleri doldururken yerli turist ev kiralamaya yöneldi: Yunanistan’a akın var

Yayınlanma: 17.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.06.2024 - 04:00

Haziran ayı ile hareketlenen turizm sezonu bayram tatili ile birlikte resmen başlamış oldu. Sektör şimdilik doluluklardan memnun. Yunanistan’ın adalara kapıda vize uygulamasını başlattığı ilk yaz ayında talep yüzde 50 artmış durumda.

Kıbrıs’ta da benzer bir artış görülüyor. Yurtiçinde ise Antalya, Muğla ve İzmir yani öncelikli talebin olduğu yerler yüzde 95’leri aşan oranlarda doldu. Yabancı turistler otelleri tercih ederken özellikle kalabalık ailelerden oluşan yerli turistlerin tercihi ise günlük ve haftalık ev kiralama oldu.

Türkiye 2024 yılında 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefi koydu. Rakam yakalansa da miktarın yakalanmasına çok mümkün bakılmazken sektör yaza bayram tatiliyle hızlı başladı. Kıyı otellerinde bayram doluluklarının yüzde 80’leri aştığını söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl kültür turizminin de arttığını söyledi. Bayramda kültür turizmi rezervasyonlarının önceki bayrama göre yüzde 40 arttığını söyleyen Bağlıkaya, “GAP bölgesi kültür turlarında öne çıkan yerlerimiz arasında.

İstanbul’dan çok uzaklaşmak istemeyenler Sapanca’yı tercih ediyor. Enflasyonun da etkisiyle özellikle yerli turist erken rezervasyona akın etti, fiyatlar yükselmeden alındı birçok rezervasyon. Yurtiçi tatil fiyatları TÜFE oranında (yüzde 70) arttı. Yurt dışı tur fiyatları ise döviz bazlı olarak geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde seyrediyor” diye konuştu.

YENİ ZAM YOLDA

Verilere bakıldığında yurtiçinde Antalya, Muğla ve İzmir otelleri öne çıkarken yurtdışında Yunanistan ve Kıbrıs patlaması yaşadı. Yurtiçinde toplam rezervasyonların yüzde 50’sinin bu üç ile yapıldığını söyleyen Tatil Dükkânı Genel Müdürü Güray Günay, yüksek otel fiyatlarından dolayı vizesiz rotalara da büyük ilgi olduğunu söyledi.

Günay, “Balkan ülkeleri ve kapıda vize uygulaması bulunan Yunan adalarına olan talep çoğaldı, adalara olan talepte yüzde 50 arttı. Bu yerlerin hem yurtdışı hem de vizesiz olması ve maliyetlerinin daha uyguna gelmesi misafirlerimiz tarafından tercih edilmelerini sağlıyor. Ayrıca; Mısır, Dubai gibi tatil yerlerinin taleplerinde de artış yaşandı” dedi. Tatil fiyatlarının en az yüzde 50 artığını da söyleyen Günay, Temmuz ayıyla birlikte bir zam daha beklediklerini belirterek tatilcilere “Aradığınız oteli bulduğunuz an alın” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu da dolulukların yüzde 90’ı geçtiğini bu dolulukların yüzde 80’inin yabancı turistten geldiğini söyledi. İlk sırayı Almanya alırken ikincinin Rusya, üçüncünün İngiltere olduğunu belirten Kavaloğlu, “Bu yıl Romanya’dan kimlikle geçiş uygulamasının başlamasıyla 1 milyondan fazla turist bekliyoruz” dedi.



DOLULUKTA AY ORTALAMASI YÜZDE 80



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Alanya Otelciler Birliği Başkanı Burhanettin Şili de bayram döneminde dolulukların yüzde 95’i aştığını söyledi. Haziran ortasından itibaren hedef pazarlarda okul tatillerinin başladığını da hatırlatan Şili, “Dolulukta ay ortalamaları yüzde 80-85 oluyor. Çoğunluk yabancı turist, bizde iç pazardan da ciddi talep var ama toplamın yüzde 20’leri seviyesinde” dedi.

Kişibaşı harcamalarda da artış beklediklerini belirten Şili şunları söyedi:

“Bize ağırlıklı olarak paket turlarla gelirler. Münferit olarak gelen kişi sayısı yüzde 15’i geçmez. Tur operatörleri de geçen yıl aldılar bu paketleri ve o dönemli konjünktür sebebiyle yüksek fiyatlara aldılar. Dolayısıyla yüksek fiyata sattılar ve üst segment turist aldı bu turları, o yüzden kaliteli turistle artan harcama bekliyoruz."



KALABALIK AİLELER EVLERE YÖNELDİ



Otellerde doluluğun yüzde 80’i yabancı turistten gelirken özellikle kalabalık ailelerden oluşan yerli turist ise ev kiralamaya yöneldi. Türkiye dahil dört ülkede hizmet veren ev konaklama markası Missafir’in verilerine göre 2 binden fazla evden oluşan portföyün yüzde 90’ı doldu. Kısa konaklamalarda İstanbul’a yakın lokasyonların öne çıktığını söyleyen Missafir Kurucusu Mehmet Yüksel, “Yüzde 90 doluluğun çok çok büyük kısmı yerli turistten geldi.

Özellikle kalabalık aileler, otellere göre çok daha uygun fiyatlar sebebiyle, müstakil evler kiraladı. Yabancı turistler daha sakin dönemlerde hafta içi kiralama yapıyor. Bayramda Bodrum, Kaş gibi yerler çok ilgi gördü. Kısa dönemli kiralamalarda ise İstanbul’a yakınlığıyla öne çıkan Sapanca’da tüm konutlarımız doldu” dedi. Pazarı da değerlendiren Yüksel, dünyada turizm için kiralık 9 milyon konut olduğunu hatırlatarak “Türkiye’de 110 bin ilan var ama rakibimiz İspanya’da 500 bin. Yani gidecek çok yolumuz var” dedi.

